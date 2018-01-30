阿富汗首都一军事学院遭袭至少15人伤亡

人民网伊斯兰堡1月29日电（记者 徐伟）喀布尔消息：据当地媒体报道，阿富汗首都喀布尔一军事学院29日遭武装分子袭击。阿富汗国防部官员证实，袭击造成至少5名士兵丧生，另有10人受伤。极端组织“伊斯兰国”已宣布对该起袭击负责。
阿富汗国防部发言人 达乌拉特?瓦齐里介绍说，当天早些时候，共有5名武装分子对位于喀布尔的法希姆军事学院发动袭击，并同阿安全部队爆发长达5小时冲突。有两名武装分子在学院附近引爆身上炸药死亡，另有两人被击毙，第五名武装分子被捕。瓦齐里证实了军方人员伤亡数字，并表示阿安全部队还在行动中缴获了火箭弹发射器、步枪等武器。
报道指出，这是自1月20日喀布尔洲际酒店遭塔利班袭击以来，该市发生的第三起大规模袭击。1月28日，塔利班在喀布尔市内发动自杀式汽车炸弹袭击，造成103人死亡，235人受伤。
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