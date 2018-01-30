印度“知华”新国务秘书第一要务：“安抚龙”

【环球时报驻印度特派记者 苑基荣 环球时报记者 白云怡】“一个清晨的新开始!顾凯杰，一个1981年进入印度外交部的工作人员，于今天早晨接任印度国务秘书一职。”许多关注中印关系的媒体29日都在显要位置刊登了这则消息。而描述这位新国务秘书最醒目的词汇是：中国事务专家、前印度驻华大使和2017年洞朗对峙谈判的参与者之一。

据《今日印度》29日报道，今年58岁的顾凯杰是一名熟知中国问题的专家，曾在去年洞朗危机中印谈判期间发挥了“至关重要的作用”，“最终为这场为期73天的对峙画上句号”。能说一口流利普通话的他曾在印度驻香港、河内、北京和纽约的使领馆都工作过，而2016年1月20日至2017年10月21日，他则担任了一个对印度外交来说越来越重要的岗位——印度驻华大使。今年1月1日，印度内阁委员会正式批准他接替前任苏杰生出任印度外交部国务秘书。

担任外交国务秘书后，顾凯杰将面临哪些首要任务？在《印度斯坦时报》 看来，“安抚‘龙’(中国)”将是其中重要的一项。“洞朗对峙后，印度和中国都在努力扩大两国关系的基础，但在争议问题上的一系列分歧依旧是二者关系的阻碍。这两个国家正在竞争扩大自己的影响力。鉴于印度是唯一一个远离中国‘一带一路’倡议的主要国家，顾凯杰即将面临的第一个挑战就是：让印中关系超越分歧。”

毫无疑问，顾凯杰的新职位让世界看到了中国在印度外交版图中所扮演的至关重要的角色，但“龙象之争”愈演愈烈的大趋势也让这位新任外交国秘的前路充满了未知之数。“(中印两国)重要的是彼此交谈，而不是越过对方、自说自话。我们必须对对方的关切保持敏感。”印度新任驻华大使班巴瓦尔日前在接受《环球时报》专访并回答有关洞朗对峙问题时这样表示，“在印中边境，尤其在一些敏感地区，重要的是不改变现状”。

这一表态也在29日举行的中国外交部例行记者会上引发多家印度媒体的高度关注。“印度驻华大使称中印双方必须照顾对方关切，请问中方将如何解决印方在中巴经济走廊问题上的关切？”“大使称敏感边界点的现状不应有任何改变，但数张卫星图片显示，两国都在洞朗地区修建大型设施，请问您如何评论？”这一个个“绵里藏针”的问题背后，仍然是印度舆论对中国的抗拒与缺乏信任。对此，中国外交部发言人华春莹29日回答说，“对于任何两个人之间或两个国家之间出现的分歧，都需要双方显示诚意，采取灵活态度，本着平等和相互尊重的精神，通过对话增进了解和互信”。

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