亚投行风采靓丽（开放谈）

成员数由成立之初的57个增至现在的84个；为24个项目提供逾42亿美元贷款，撬动资本200多亿美元；2017年接连获得穆迪、标普及惠誉三大国际评级机构的3A评级……开业仅两年的亚投行取得了“超预期”的成绩。

正如亚投行行长金立群在本报的最新撰文中所说，亚投行从开业至今，仅仅走过了两个年头，就已经初步夯实了基础，迈出了稳健而扎实的步伐，登上了国际开发和合作的舞台，展示了其靓丽的风采。

2016年1月16日，亚投行正式开业运营，这家由中国倡议设立的多边金融机构如今已满“两周岁”，并成功开启第三年的运营。短短两年的时间里，亚投行就完成了四次扩容。去年12月19日，亚投行董事会宣布批准库克群岛、瓦努阿图、白俄罗斯和厄瓜多尔四个成员的加入申请，亚投行成员从亚洲拓展至全球。

成员扩增的背后，体现的是国际社会对亚投行认可度的提升。亚投行致力于解决基础设施问题，而当前国际社会基础设施建设投资中依旧存在较大的空白，在亚洲，这方面问题尤其突出，事实上，较差的基础设施情况已经限制了不少国家经济的进一步发展。就此而言，亚投行既可以为亚洲的基础设施建设带来利好，促进互联互通，也可以为参与的成员带来更多的机会和较好的盈利，形成共赢的局面。

中共十九大报告提出，积极促进“一带一路”国际合作，努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力。

由于亚投行与“一带一路”密切衔接，未来，亚投行的发展空间显然会更大，这也会助推亚投行吸引更多的参与者。

开业两年来，亚投行参与投资的基础设施建设项目数已达24个，涉及12个国家，贷款总额超过42亿美元，内容涉及贫民窟改造、防洪、天然气管道建设、高速公路与乡村道路、宽带网络、电力系统等多个方面。对于一个运营仅两年的国际多边开发机构而言，取得这样的成绩很不容易。

如今，亚洲许多国家的基础设施建设已经开始从亚投行的贷款中获益。如2017年9月，亚投行批准为马尼拉防洪项目提供2.076亿美元融资，这笔融资保证了菲律宾基础设施建设项目得以顺利启动并进行下去，该项目将能确保几百万居民免遭洪涝之害。再如孟加拉国配电系统升级改造项目，这是亚投行首个独立提供融资的项目，目前项目已经正式施工，该项目将能使孟加拉国1250多万农村人口受益。

值得一提的是，亚投行成立运营之初，还有一些国家对其独立性和国际性持怀疑态度，但现在看来，这显然是多虑了。经过两年的运营，事实已经很明显地摆在世界面前，无论是银行章程、组织人员招聘和管理，还是全球合作、项目投资，亚投行的国际性都表现得很突出。如在高管团队的国际化方面，目前亚投行五位副行长中就有三位是欧洲人。事实上，如果亚投行没有实现独立运作，那么其稳健运营就很难得到认可，也就更不可能得到国际三大评级机构的最高信用评级。

回顾两年历程，亚投行的表现足以令全球惊艳。展望未来，亚投行更值得世界期待。随着第三年运营的开启，亚投行在域内域外的项目投资都将会有不少新看点，同时，其在国际金融领域的地位也将有望得到进一步提升。（邱海峰）

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