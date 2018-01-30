叙利亚全国对话大会前景如何

叙利亚全国对话大会将于1月29日至30日在俄罗斯南部城市索契举行。叙利亚库尔德人代表将参加大会，而叙利亚主要反对派则宣布抵制这次会议。

分析人士指出，索契大会将对叙利亚和平进程产生积极影响，但由于叙政府和反对派之间分歧难解、外部势力博弈加剧，叙利亚政治进程难言乐观。

推动和平进程

近年来，联合国主导的叙利亚问题日内瓦和谈不时陷入停滞且未能取得实质性成果。为了搭建解决叙利亚危机的新对话平台，俄罗斯、土耳其和伊朗主导的阿斯塔纳和谈去年年初开始举行。

俄土伊三国领导人去年年底在索契举行会谈，并倡议召开叙利亚全国对话大会。分析人士认为，叙利亚全国对话大会是阿斯塔纳和谈的“升级版”。

俄罗斯科学院东方研究所高级研究员伊琳娜·兹维亚格尔斯卡娅认为，索契大会将对叙利亚问题的政治解决起到促进作用，至少为叙利亚问题各方提供了一个能够交换意见的平台。

库尔德问题引关注

土耳其军队21日对叙北部库尔德武装“人民保护部队”盘踞的阿夫林地区发起代号为“橄榄枝”的地面军事行动，土政府与叙利亚库尔德人的矛盾激化，也一度给索契大会蒙上阴影。

此外，预计参加索契大会的叙库尔德人身份也备受外界瞩目。俄罗斯外交部27日说，由于叙利亚库尔德人在叙政治进程中占有一席之地，其代表将参加此次索契大会。截至目前，俄方没有透露参会库尔德人代表的具体身份。

上海外国语大学中东研究所副所长孙德刚认为，土耳其和叙利亚巴沙尔政府一直反对任何叙利亚库尔德组织参与政治和谈，但俄罗斯为避免叙利亚库尔德人倒向美国，通过邀请库尔德人参加全国对话大会，将其纳入自己设定的战略轨道。

前景不容乐观

分析人士指出，在具体的政治过渡方案上，叙政府和反对派的诉求和主张难以契合，双方在巴沙尔下台问题上的矛盾难以调和。叙利亚政治进程难言乐观，目前至少面临三大障碍。

首先，叙境内武装冲突仍将持续。近期，土耳其军队在阿夫林地区发起大规模军事行动，为叙利亚内战开辟了新战场，造成局势进一步动荡。孙德刚认为，俄罗斯、美国、土耳其、伊朗分别支持叙利亚政府军、民主军、自由军和黎巴嫩真主党，代理人冲突将使叙利亚继续陷入割据和分裂状态。

其次，叙各方妥协意愿不大。随着政府军在战场上的优势不断扩大，叙政府妥协意愿降低；而反对派在实际控制区萎缩的情况下还坚持强硬立场，导致过往和谈陷入僵局。此外，叙反对派内部缺乏统一领导也加大了和谈顺利进行的难度。

最后，外部干预程度加深。“伊斯兰国”覆灭之后，外部势力失去了共同的反恐目标，在叙利亚的地缘政治博弈加剧。各国出于各自立场和利益，对和谈各方施加不同程度影响，甚至左右着和谈进程。（郑一晗 王晨笛 栾 海 秦彦洋）

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