德联盟党和社民党开启组阁谈判

图为1月12日，在德国首都柏林的社民党总部，德国总理、基民盟主席默克尔（中）、基社盟主席泽霍费尔（左）和社民党主席舒尔茨出席新闻发布会。新华社/法新

德国联邦议院第一大党团联盟党（由基民盟和基社盟组成）和第二大党社会民主党（社民党）1月26日在柏林基民盟总部正式开启组阁谈判，商讨组建大联合政府的具体安排。谈判有望在两周内完成。

当天，基民盟主席、德国总理默克尔与基社盟主席泽霍费尔和社民党主席舒尔茨首先举行三人会谈。随后，基民盟、基社盟与社民党共15名高级代表就组阁谈判流程和议题展开讨论。各方此后将就18个议题展开分组讨论。

谈判开始前，默克尔和舒尔茨分别对媒体表示愿意谨慎但迅速地完成谈判。

默克尔说，“德国民众目前热切期待我们能够向着成功组建政府的方向取得进展。”她强调，联盟党与社民党此前在试探性对话中取得的结果为组阁谈判提供了很好的框架，应在具体谈判中得以落实。希望本次谈判成果能为德国未来提供新的发展动力。她再次重申，联盟党要加强在数字化时代背景下教育和创新投资。

舒尔茨表示，希望以组建稳定政府为目标，迅速且建设性地展开组阁谈判。他说，希望新政府能让德国社会更加公平、促进教育现代化，让德国再次成为欧盟内部领导力量。

首轮谈判结束后，联盟党议会事务负责人米夏埃尔·格罗塞－布勒默对媒体说，各方都有在两周内完成谈判的明确意愿。联盟党和社民党代表团有望在2月2日形成具体谈判成果，并在此后两天内进行最终闭门磋商。但不排除在2月4日这一预定最终期限之后还需要两天时间。

按照社民党计划，如果组阁谈判取得成果，将由全体党员投票作出是否参与新一届政府的最终决定。如进展顺利，新一届德国政府有望在3月底前组建。

2017年9月，德国举行联邦议院选举。此后，联盟党先同自民党和绿党尝试组阁，但未获成功。2018年1月，联盟党同社民党展开试探性组阁对话，并于12日达成一致。21日，社民党特别党代会以微弱优势表决通过同联盟党展开组阁谈判的决议。（袁帅 任珂）

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