“美国优先”换上“公平”新衣（环球热点）

图为瑞士达沃斯拍摄的大雪中的世界经济论坛2018年年会的指示牌。世界经济论坛2018年年会于1月23日至26日在瑞士达沃斯举行，主题为“在分化的世界中打造共同命运”。新华社记者 徐金泉摄

2月1日前后，美国将公布对华通用铝合金板反补贴调查的初裁结果。接下来，还有对中国知识产权制度进行的广泛调查的结果。分析普遍认为，这将导致更多关税和对中国投资的打压。

在刚刚结束的达沃斯世界经济论坛上，美国总统特朗普的温和语调出人意料。但是，这并不意味着美国政策将出现大幅度转变。“美国优先”依然高高悬挂在特朗普政府的议事日程之上。对于美国反复强调的所谓“公平”，世界必须警惕。

语调温和 行动犀利

“美国优先并不意味着美国孤立”。在全世界都对特朗普的达沃斯演讲惴惴不安之际，这位美国总统再次出人意料了。

路透社评论称，在特朗普精心打造的达沃斯演讲中，没有对参与达沃斯的精英们不屑一顾。相反，他强调了美国的税收改革，让大家抓住来美国做生意的最好时机。

前白宫副新闻秘书、曾任小布什政府助理财政部长的托尼·弗拉德评论道，人们在电视上看到的好斗又大声的特朗普一下子消失了，他变得谦逊温和，讲好了美国故事。

特朗普在接受美国全国广播公司财经频道采访时明确表示，“如果我们能敲定一个比之前好得多的协议，我会加入TPP。”

美国商业新闻网站石英评论道，特朗普在达沃斯并没有像此前退出TPP、威胁退出北美自由贸易协定那样充满“火与怒”，而是转变态度，用平缓的语气欢迎在场的精英来美国投资，甚至表示不排除重新开启TPP谈判。

就在飞往瑞士前，特朗普签署立法，对进口太阳能电池板和洗衣机征收高额关税，并宣称该关税将防止接受补贴的外国产品减价与美国国内产品相竞争，从而增加美国制造业就业。这标志着他首次根据以往很少使用、允许单边行动的贸易法实行贸易限制。美国商务部长威尔伯·罗斯称，这是美国开始在全球贸易战中进行防御。

美国财长史蒂芬·姆努钦最近则表示，美元走弱对美国贸易有利，摒弃了美国前几届行政当局的强势美元政策。姆努钦的干预引发猜测，即白宫试图让美元贬值，以提振出口，作为其“美国优先”议程的一部分。

迫于无奈 调整姿态

据《纽约时报》报道，此次达沃斯演讲，特朗普的顾问们敦促他要尽量表现出头脑清醒、积极乐观，不要抗争意味太浓。特朗普的表现很“乖”。事实上，特朗普团队的许多民粹主义和反达沃斯成员现已离职。特朗普令人惊讶地改变了他在若干问题上的立场。

更重要的是各国对经济全球化的坚定支持反衬出美国的孤立。正如《华盛顿邮报》评论指出，“美国优先”让美国越来越孤立。在达沃斯，多国领导人不点名地批评了美国，表达了对贸易保护主义的反感。

据法国《费加罗报》1月25日报道，法国总统马克龙在谴责贫富不均时，大肆抨击一种“受益于金融化和技术的明星资本主义”。

据德国《明星》周刊网站报道，默克尔说：“我们认为，自我孤立不会给我们带来好处。我们认为，必须相互合作，保护主义不是正确的答案。”默克尔还表示，如果有人认为事情不公平，那必须通过多边而不是单边行动去寻找解决方案。

印度总理莫迪、加拿大总理特鲁多都在发言中批评了当前出现的贸易保护主义倾向，强调维护自由贸易。他们没有直接提及美国或特朗普。但西方媒体报道认为，他们的发言是在批评特朗普的贸易保护主义政策。

昔日的盟友也开始纷纷另谋出路。就在特普朗高调宣布退出后的整整一周年之际，在日本的牵头下，TPP中剩下的11个缔约国达成了最终共识，正式宣布将在3月8日正式签署该贸易协定。

欧盟与日本的经济伙伴关系协定谈判也加速完成。欧日GDP总和达20万亿美元，约占全球30%，人口总计6亿，经济潜力巨大，为欧日在美国之外提供了新的市场选择。

“美国优先” 新瓶老酒

特朗普说：“我们支持自由贸易，但也必须是公平，必须是互惠的。”特朗普政府反复强调的“公平”究竟意味着什么？

据英国《金融时报》报道，美国财政部长史蒂文·姆努钦说，为了防止其眼中世界各地不公平的贸易行为，他“绝对”认为2018年美国会加速出台贸易举措。美国商务部长罗斯则警告称，2017年推出的一些重大贸易举措将在2018年“结出硕果”。不过，这两位内阁成员都断然否认美国政府的政策正朝着孤立主义倾斜，他们称美国政府的目的是改革在其看来日益失灵的全球贸易体系。

这对世界而言绝非好消息。

多名专家在接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示，尽管特朗普声称准备好发展自由贸易，但他再次证实美国奉行保护主义政策的方针。这种经济国家主义将削弱美国的影响力，并有引发贸易战的危险，这种战争中没有人会受益。

美国海军军事学院教授尼古拉斯·K·格沃斯杰夫在美国《国家利益》双月刊网站的文章一针见血。文章指出，特朗普正在提供一个新交易：由美国主导、具有特朗普主义特征的全球化。它是一种更唯利是图、赤裸裸交易的做法：你希望用美国的力量和领导地位来捍卫和维系你所依赖的自由主义秩序？那是有明码标价的：美国在全球规则方面享有更多例外，并且按照特朗普竞选时所说的那样重新谈判美国参与和支持的条件、将成本和负担转嫁给其他参与者。（记者 张 红）

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