中国海军施救蒙古籍货船落水人员

新华社南京1月29日电 （程永亮、刘亚迅）1月29日零时许，正在海上执行任务的中国海军济南舰在温州外海成功救起蒙古籍货船2名落水人员。

28日23时许，东部战区联指中心接到情况通报，一艘蒙古籍货船“建宏1号”在温州外海即将沉没。战区联指中心迅速与地方海事、海警等部门加强协同联动，组织失事货船附近海域的济南舰展开救援行动。济南舰抵达事发海域后，迅速投放救生圈、吊放小艇，对海面落水人员进行搜救，2名落水船员被成功施救上舰，中方医务人员立即进行紧急救治。

被救船员一名为印度尼西亚籍，一名为中国台湾人，目前意识清醒，无生命危险。济南舰继续在该海域展开搜救，除发现多处海面漂浮的救生衣外，未发现其他落水人员。经了解，失事货船共有船员11人，船运公司为瑞邦（台湾）公司，由台中向韩国运输白砂糖。

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