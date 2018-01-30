中日关系发展处于关键阶段（望海楼）

1月27日至28日，日本外务大臣河野太郎应邀对中国进行正式访问。此访正值新年伊始，又是河野就任外务大臣以来首次访华，中日间互动格外引人注目。

据日本媒体报道，日本外务大臣此行的主要目的是加快两国关系改善势头。日方欲着力推动日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平进行互访，并希望尽快举行由日方担任主席国的中日韩领导人会议。

从效果看，河野此行为中日关系增添积极色彩。

两国重视促进关系发展的历史节点。中日均提出“不忘初心”，以和平友好条约缔结40周年和中国改革开放40周年为契机促进双方关系迈向新阶段。双方认为发挥高层交往对两国关系改善发展的重要引领作用，同意尽快召开新一轮中日韩领导人会议并为此营造适宜环境。

两国确认支撑双边关系的重要原则。中日坚持促进互信和伙伴关系的发展。对于涉及中国核心和重大利益的问题，日方予以正面回应，表示将继续坚持按照1972年日中联合声明规定处理涉台问题，承认西藏、新疆事务属于中国内政，愿妥善处理相关问题。

两国重申妥善管控分歧的重要目标。历史问题长期困扰两国关系发展，中方再次强调历史问题属于重大敏感问题，日方须以史为鉴才能使中日关系面向未来。主权争议等问题难以在短期内解决，当前重点在于保持克制并避免意外事件发生。双方就建立海空联络机制达成原则一致表示欢迎，愿尽早签署实施。双方应共同努力，使东海成为和平、合作、友好之海。

两国明晰推动务实合作的努力方向。日本对参与“一带一路”建设、探索三方合作展现出较为清晰意愿。中国以开放包容态度予以回应，欢迎日方参与“一带一路”建设。

显然，当前中日关系改善有赖于双方努力。日本近期在对华关系上所作积极表态，安倍首相在国会演说中将改善对华关系作为下步重要施政课题。中国不断加大对周边外交投入，按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，深化与周边国家间关系。中国珍惜当前两国关系发展的成果。

然而，中日关系回暖势头并不牢固。日本国内仍有保守势力对中国崛起充满防范戒备，视中国为潜在对手。一些人鼓噪拉近日美同盟关系，进一步推动构建同盟体系，以此打造对中国的战略围堵。还有极右势力极力否认日侵略历史，妄图为军国主义罪行洗白。种种负面因素干扰中日关系发展，伤害两国人民感情，也影响地区和平稳定。

因此，中国呼吁两国共同努力、相向而行，尤其提醒日方应避免出现对华政策退步。2018年是中日关系重返正常发展轨道的机遇之年，双边关系发展处于关键阶段。能否抓住机遇，关键看日方如何将口头表态落实到实际行动中。（作者为国际问题专家 华益声）

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