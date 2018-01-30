瓜达尔自由区开园仪式暨2018年国际商品展销会成功举办

人民网伊斯兰堡1月29日电（记者 徐伟）瓜达尔自由区开园仪式暨2018年国际商品展销会29日在巴基斯坦西南部俾路支省瓜达尔港举行，旨在进一步推动中巴经贸合作，促进地区及全球贸易发展。

巴基斯坦总理阿巴西在致辞中说，自由区有助于加快推动港口发展，瓜达尔自由区能够将巴基斯坦同周边地区国家联系起来，并将通过自由区的建设探索瓜达尔的发展潜力。中巴经济走廊是巴基斯坦当前最重要双边合作项目，能够为巴基斯坦提供可持续的能源供应，帮助本国克服能源危机，同时走廊还为地区各国提供了发展机遇。

中国海外港口控股有限公司董事长张保中表示，随着瓜达尔自由区的正式开园，有望使瓜达尔成为本地区重要商业中心。瓜达尔的发展有助于改善巴基斯坦经济整体发展水平，造福当地人民。

目前，瓜达尔港自由区起步区所有地块已租赁完毕，吸收了包括酒店、银行、保险公司、金融租赁、物流、海外仓、粮油加工、渔业加工、家电组装等30多家中巴企业入驻，直接投资额超过30亿人民币，入驻企业全部投产后，年产值将超过50亿人民币。

据介绍，瓜达尔国际商品展销会旨在为巴基斯坦本国及外国商业与金融业从业者、投资方和政府机构等提供一个良好的互动交流平台，充分挖掘瓜达尔自由区的潜力，以推动投资、促进商贸活动和为当地创造更多就业机会。

本次活动由中国海外港口控股有限公司和瓜达尔港务局共同主办。国际商品展销会自29日起共举办两天，活动得到了巴基斯坦、中国、伊朗、阿富汗、沙特、阿曼及其他国家和地区商界人士的热烈响应。由于需求超过预期，原计划的100个展位已增加到150多个，申请参展商人超过2000人。

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