中国坦荡参与北极治理（事件新闻）

图为进入北极圈后，中国第八次北极科学考察队队员在“雪龙”号上围成圆圈合影。郁琼源摄（新华社发）

1月26日，中国政府发表首份北极政策文件——《中国的北极政策》白皮书，引起各方高度关注。专家表示，白皮书阐明了中国在北极问题上的基本立场，阐释了中国参与北极事务的政策目标、基本原则和主要政策主张，是中国相关部门和机构开展北极活动和北极合作的指导性文件。白皮书将起到增信释疑的重要作用，推动有关各方更好参与北极治理，共同维护和促进北极的和平、稳定和可持续发展。

中国政策回应期待

“《中国的北极政策》白皮书将起到增信释疑的重要作用。”中国极地研究中心极地战略研究室主任张侠表示，随着中国参与北极事务的领域不断拓宽，外界对中国北极政策越来越关注。白皮书首次系统阐明了中国的北极政策，有利于促进有关各方增进互信、深化共识、加强合作，共同促进北极的和平、稳定和可持续发展。

“从国际大环境来说，随着北极融冰加速，近年来各国在北极开发、环保等方面的活动不断增加。中国的‘雪龙’号已经完成第八次北极科考，接下来还会有定期的科考活动。在这样的大背景下，中国考虑发布这一政策白皮书。”上海国际问题研究院全球治理所所长助理赵隆参与撰写了白皮书。

“中国是非北极国家中出台相关政策较晚的一个。此前，日本、韩国、印度、德国、法国、英国等非北极国家均发布了各自的北极政策文件。”张侠说，对外方面，很多国家希望了解中国北极政策，促进北极合作。此次中国发表白皮书，回应了北极国家和国际社会的期待。对内方面，白皮书也具有十分重要的意义和作用，既有利于指导中国的北极活动与北极的合作，也有利于提高中国公众对北极问题的认知。

中国倡导构建人类命运共同体，是北极事务的积极参与者、建设者和贡献者，努力为北极发展贡献中国智慧和中国力量。赵隆认为，白皮书的亮点在于，很多提法体现了中国领导人关于全球治理的思想以及对于整个新疆域（包括深海、极地、外空、互联网等领域）的新思考。包括中国国家主席习近平2017年在联合国日内瓦总部的演讲里提出的，新疆域合作，要秉持和平、主权、普惠、共治原则。“白皮书指出，参与治理北极是中国的北极政策目标之一。它更多地体现了中国的智慧和方案，比如构建人类命运共同体理念、参与新疆域治理的几大原则，希望把中国的方案纳入到北极治理机制的形成当中。”赵隆说。

中国担当提升信心

中国为什么要关心遥远的北极？“如果仅从地理上来看，中国不是北极国家也不在北极圈内。但中国是近北极国家，是北极事务的重要利益攸关方。”赵隆表示，中国尊重北极国家在北极享有的主权、主权权利和管辖权，尊重北极土著人的传统和文化。与此同时，北极的变化，实际上对中国等其他利益攸关方有着直接的利害关系。

“当前，北极面临一些跨区域、全球性挑战和问题，需要北极国家和域外国家共同参与。”张侠举例说，北极气候变化对全球影响较大。有监测表明，过去三四十年间，北极气温升高的幅度是全球的两倍。全球都在变暖，但北极气温变化速度更快、幅度更大，导致北极冰层迅速消融，进一步引起海平面上升。据估算，按照当前冰层消融的速度，未来全球海平面将上升1米，这是世界各国需要共同面对的气候灾难和重大挑战。

专家表示，除了气候变化，北极航道开发也颇受关注。北极航道开发有助于推动国际航运与全球贸易发展，但船舶活动增多将排放更多污染物，对北极乃至全球环境造成不利影响。北极生态环境比较脆弱，生物链比较短且迁徙性物种较多，因此对污染的控制至关重要。控制污染问题光靠北极国家解决不了，光靠域外国家也行不通，实际上是跨区域问题。国际组织已经开始对这样的议题展开研究、采取措施。比如国际海事组织（IMO）批准了《极地水域船舶航行安全规则》，促进极地水域船舶航行更加安全环保。

在北极跨区域和全球性事务中，中国正肩负起重要责任，与各国利益相融、休戚与共。“就拿中美两国在巴黎气候协定中的不同表现来说，之前美国政府一直强调积极应对气候变化，然而特朗普政府却宣布退出巴黎气候协定，这种甩手走人的做法令北极国家普遍感到意外和担忧。与之形成鲜明对比的是，中国一直坚守巴黎气候协定的承诺，积极履行负责任大国义务，以实际行动为应对全球气候变化作出积极贡献。”张侠表示。

中国发展带来机遇

近年来，一些媒体热衷于炒作“中国北极威胁论”，给中国参与北极事务带来不利影响。

“‘中国北极威胁论’有些是出于误解。在中国北极政策出台前，外界可能有些怀疑和担心，因此这份白皮书将起到增信释疑的重要作用。但还有些就是刻意歪曲甚至抹黑中国。”张侠表示，“中国威胁论”由来已久，如“中国资源饥渴论”“中国投资有害论”等相关论调层出不穷。其中很多观点罔顾事实，荒唐可笑，明显是有意为之，意在迟滞甚至阻碍中国与其他国家实现互利互惠、合作共赢。

对于这类错误论调，张侠认为，一方面要坚决反驳，发出中国声音，这份白皮书就是很好的政策依据。另一方面，要用事实说话。事实上，中国非但没有损害北极国家利益、威胁北极地区发展，反而为北极可持续发展带来新机遇。

中国的北极政策目标是：认识北极、保护北极、利用北极和参与治理北极。专家表示，中国发起共建“一带一路”倡议，与各方共建“冰上丝绸之路”，为促进北极地区互联互通和经济社会可持续发展带来合作机遇。

例如，中国与俄罗斯在北极开发合作方面已取得积极进展。两国交通部门不断完善北极开发合作的政策和法律基础；两国企业积极开展北极地区的油气勘探开发合作，商谈北极航道沿线的交通基础设施建设。再如，中国、冰岛两国极地合作主要集中在科研领域，未来将在北极基建领域开展更多研究与合作。芬兰也欢迎中国提出的“冰上丝绸之路”倡议，希望推动其与国内“北极走廊”计划对接，使芬兰成为联通北极和欧亚大陆的枢纽国家。（记者 赵鹏飞）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)