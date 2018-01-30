中国车企成乌拉圭明星

乌方员工在力帆生产车间里工作。

本报记者 陈效卫摄

据乌拉圭《国家报》近日报道，乌拉圭一家咨询公司通过调查发现，乌民众对中国形象普遍持高度认可态度。这与中企在当地的辛勤耕耘密不可分。

作为在乌最大中企的力帆，更是影响深远。“让我们心生敬佩的是，在乌拉圭最困难时，力帆不离不弃，展示着外企对当地市场的信心，也承载着乌拉圭政府和民众的期望。”乌拉圭圣何塞州州长何塞·法勒诺在接受记者采访时感慨地说。

一款车型占蒙得维的亚出租车总量8.3%

从乌拉圭首都蒙得维的亚驱车向西北方向的圣何塞州行进，约一个小时车程就到力帆乌拉圭公司，公司门前迎风飘扬的中乌两国国旗格外醒目。

力帆乌拉圭公司是力帆汽车继越南、俄罗斯等国之后的第六个海外工厂。力帆2010年进军乌拉圭，2012年投资兴建了汽车发动机厂、汽车整车装配厂，目前年生产能力为4万辆，产品主要面向巴西出口，辐射南方共同市场其他国家。力帆集团董事长牟刚在不久前的第十一届中国—拉美企业家高峰会开幕式上表示：“我们用了5年时间，让力帆摩托车遍及拉美；7年前，我们又把力帆汽车带到这里，如今已在20多个拉美国家畅销。”

“力帆虽然是一个年轻的企业，但作为乌拉圭唯一一家外资投资的汽车工厂，目前已代表了乌拉圭在该领域最高水平，在整个拉美都拥有很高的知名度。”力帆乌拉圭公司副总经理巴勃罗·雷韦特里亚告诉记者。

2014年起，力帆连续三年获得乌汽车及配件行业出口企业年度最大贡献奖。在乌拉圭的几个大城市，经常可以看到力帆的各类车型。有一款车是当地出租车明星车型，占首都蒙得维的亚出租车总量的8.3%。由于品牌影响力巨大，一些当地人都能正确读出力帆的拼音，有时甚至用“lifan”代替“你好”与中国人打招呼。

提升乌拉圭汽车行业整体水平

力帆雇用的员工多为当地农民，在这里上班，离家近，待遇也不错。力帆乌拉圭公司总经理刘晋说，这些人业务起点基本上为零，免费接受培训。在整车装配厂，已升任涂漆工艺主管的麦克尔·卡斯特罗告诉记者：“本来可能一辈子务农，却因为力帆而成为技术骨干。掌握了一技之长，对未来更有信心。”

中国驻乌拉圭大使馆经商参赞周泉告诉记者，乌政府对劳工保护工资、待遇有着异常严格的法律保护，加之每年根据物价指数两次调涨工资，且工资只能升不能降。公司要盈利，就必须不断开拓新领域，不断提升市场份额。为此，力帆乌拉圭公司不得不精打细算、千方百计节约管理成本。

力帆初期最大的“不顺”是两国文化差异带来的困扰。力帆乌拉圭公司副总经理殷天军表示，乌是典型的农牧业国家，工作节奏缓慢，但工会文化却非常强势。为此，力帆乌拉圭因地制宜，不断完善优化公司组织架构和管理体系，从各方面对员工进行规范，与工会及员工主动沟通，保持了员工与管理层之间的互动、协调和友好。雷韦特里亚表示：“力帆有着良好的企业文化，乌中双方员工互相学习，相互尊重，文化差异得到了最大程度的弥合。”

力帆整车装配从中国引进整套装配技术、机械、配件及专业技术人员等，对乌汽车行业乃至乌整个工业都起到了提升作用。2015年，受南美经济低迷及巴西货币大幅贬值等因素影响，力帆在被迫暂停生产的同时，坚持完成当年出口任务并持续推进本地市场销售。2017年5月，力帆乌拉圭公司宣布复产。乌拉圭副总统劳尔·森迪克等在出席首台车下线仪式时，感谢力帆为乌带来了“更多就业，更多机遇”。

在新能源汽车领域，力帆也走在了乌前列。牟刚表示，为了响应乌方的需求，力帆计划向乌投入新能源产品，推动新能源车电控和电池等核心模块生产的本地化，并以此为切入点，向拉美其他国家辐射。乌拉圭总统塔瓦雷·巴斯克斯在“看好力帆新能源的生态链发展模式”的同时，承诺由总统府牵头，成立专项小组，帮助推动力帆新能源项目的落地，并在蒙得维的亚投建多处电动车专用的基础设施。

（本报蒙得维的亚电）

《 人民日报 》（ 2018年01月30日 22 版）

(责编：冯粒、常红)