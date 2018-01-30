平昌冬奥会“放行”169名俄罗斯选手

第二十三届冬奥会将于2月9日在韩国平昌举行，在赛事开幕将迎来倒计时10天之际，国际奥委会终于在1月28日最终批准参加本届冬奥会的俄罗斯选手大名单。值得注意的是俄罗斯众多优势项目的领军人物没有进入名单中，有俄罗斯媒体评论称“俄罗斯运动员群龙无首”。如果说此前冬奥会俄罗斯尽遣主力，这次则是强将集体缺阵。

据俄罗斯媒体报道，此前俄罗斯奥委会向国际奥委会提交的是总数为500名俄罗斯运动员以中立身份参赛的名单，但上周国际奥委会将111名运动员排除在外，剩下389人待定夺，最终公布的名单上只有169人在列。

本届冬奥会的俄罗斯运动员不是以国家队名义参赛，而是被冠以“来自俄罗斯的奥林匹克运动员”名义，这就意味着，他们不能打出俄罗斯国旗，不能穿着有俄罗斯国旗国徽等标志的服装，夺冠时也不能奏国歌升国旗，这是俄罗斯自参加奥林匹克运动以来首次遇到的情况。这一局面皆是俄罗斯代表团因兴奋剂问题遭到禁赛而演化来的。尽管如此，俄罗斯此次的参赛规模仍居历届第四。

名单中两届世锦赛花滑女单冠军梅德韦杰娃、花滑新秀扎吉托娃和冰球巨星科瓦利丘克等名将在列。但短道速滑6枚奥运金牌得主维克多·安、冬季两项3枚奥运金牌得主安东·施普林、索契冬奥会冬季两项冠军阿列克谢·沃尔科夫以及俄罗斯冰球队的众多主力等均无缘平昌冬奥会。

对于俄罗斯的众多冬奥强手没有进入最后名单，世界反兴奋剂组织独立检测机构负责人瓦莱丽·富尔内隆表示，从来没有服用过禁药的运动员可能会“躺枪”。但同时她坚称，她领导的审核邀请名单小组，只是想让“干净的”俄罗斯运动员能够来到奥运赛场。

国际奥委会去年12月召开执行委员会，决定禁止“系统性”使用兴奋剂的俄罗斯派团参加平昌冬奥会，但邀请符合条件的运动员以“来自俄罗斯的奥林匹克运动员”名义参加个人或集体项目的比赛。（记者 张晓东）

《 人民日报 》（ 2018年01月30日 22 版）

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