水墨丹青，一往情深二十年（传播中国文化的外国人）

尤丽娅通过示范教学指导学生。

本报记者 张晓东摄

初识尤丽娅·纳乌莫娃是在中国驻俄罗斯大使馆举办的俄罗斯中国画艺术爱好者招待会上。她的一幅长卷轴水墨画令人惊叹：江上一叶轻舟、岸边枯木怪石，有空灵简洁之美，留白处还题有范仲淹《江上渔者》一诗。“一个外国人怎么画得这么好？”着实让记者好奇。

再见尤丽娅，是在其不到30平方米的画室里。画室不仅是她的工作室，也是教学生中国画的小教室。屋内高高低低悬挂画作，人物惟妙惟肖、花鸟细致入微……更多的还都成摞堆放着，一架大装裱机占据一隅，一方工作台位于屋子正中。画纸、颜料等作画用具清一色中国造。看完这一切，再加上尤丽娅对自己学画历程的讲述，记者明白了她为什么画得这么好。

学习中国画可能是命中注定

为何对中国文化感兴趣？尤丽娅说，这可能就是命运。自幼她就对来自东方的绘画着迷，一本插图精美的《亚洲童话》保留至今，书中故事主要来自中国。当时，在图书馆里看到的有关中国的图片和动画片都深深吸引了她，尤其动画片《大闹天宫》令她印象深刻。上世纪80年代末，进入电视台工作的尤丽娅在图书馆第一次看到了齐白石、徐悲鸿、吴昌硕等中国美术大家的作品，如获至宝。

1996年底，莫斯科中国传统文化发展中心举办的中国传统工艺品展览开幕式在莫斯科引起轰动，纷至沓来的观众中就有尤丽娅。飘逸灵动的中国山水画、书法条幅彻底抓住了她的心。此后，尤丽娅向中心的老师学习书法，但是很快发现，只是会写而不知其意也不行。于是她利用业余时间专门报了一年制商务汉语学习班，在中国老师的帮助下，很快就具备了基本的汉语听说能力。因系学画出身，所以尤丽娅内心还是想学习中国画。

为了心中的中国情缘，尤丽娅毅然做出了人生中最大的决定，申请到山东临沂师范学院（今山东临沂师范大学）美术学院工作。2005年，为省钱，她携儿带女乘坐穿越西伯利亚的国际列车，一周才到达中国。在临沂，她的工作是教中国学生俄罗斯油画。业余时间尤丽娅全部投入到中国画的学习上。

此后，尤丽娅又到过四川都江堰、湖南常德以及河南郑州任教。随着眼界的开阔，她对中国画的认知也不断跃升。在中国三年多时间，是尤丽娅向中国学生传授俄罗斯油画的三年，也是她如饥似渴地遍访中国书画名家的三年。她说，这些中国老师分文不要，令其特别感动。在画室，尤丽娅特地向记者展示了一位中国画家赠送给她的习作，厚厚一摞，无疑这是她和学生们临摹学习的经典范例。

“被迫”走上亦教亦学道路

尤丽娅学习中国绘画已满二十载。教俄罗斯人绘画，也已有十五载。尤丽娅直言，她是“被迫”走上了亦教亦学的道路。15年前，一些人找上门来要学习中国绘画。当时尤丽娅认为不是时候，教不来，他们就请求道，“您会什么就教什么吧”。

记者采访尤丽娅时，适逢她上课。晚上6点不到，学生奥丽佳就从单位直接赶来，一进门就交作业，她学画两年了，方向是写意，作业是两条鱼。尤丽娅提醒奥丽佳要注意主体的骨架结构，尤其要注意一些局部特征，比如鱼嘴一定要像，不能因为是写意就失真。时间尚早，人比较少，尤丽娅索性铺纸挥毫蘸墨，开始示范教学，边画边讲要点：首先要构图，其次注意墨的浓淡、干湿使用等技巧。6点钟，第二个学生尤丽安娜也到了，她的方向是山水，临摹得不错，得到了老师夸奖。在指导两个学员时候，尤丽娅电话接连响起，原来是两个学员的询问，今天课还上吗？在得到了肯定答复后，这两个学生也随后赶到了。第三个赶来的学生画山石，但重要的技法——皴法没有掌握好，于是尤丽娅详细讲解。而最后来的奥丽娅则工花鸟工笔画，完成得不错，在被老师表扬了一番后，又铺展新纸着手新技法学习。

尤丽娅对记者说，4个学生4种绘画体裁，这就意味着老师要像一个服装店，学生能从中自由选择个人喜欢的款式。作为俄罗斯人，学画中国的花鸟、山水，其实难度挺大。比如牡丹、竹子，许多人可能都没有见过。在这种情况下，如果学生财力允许的话，就可跟她去中国写生，比如山水画得不错的尤丽安娜学画3年，已去过两次中国了。“外国人学中国画，要想有所成，必须实地写生采风，不能闭门造车。”

在信息传播发达、手段多样的今天，尤丽娅采取更多方式传授中国绘画技能，比如开设个人网站，在社交媒体上开设账户，并与志同道合者共同开设了网上学校。此外，尤丽娅也走出莫斯科，在圣彼得堡、克拉斯诺达尔甚至远至立陶宛的里加都开了班，定期前往现场教学。

身处中国更有创作激情

尤丽娅估算了一下，授艺15年来差不多有百名俄罗斯学生跟她学习，但只有大约10人一直坚持，并有所成就。她认为，自己取得的最主要成就就是让许多俄罗斯民众知晓了中国画，并且明白了这是一种非常复杂的艺术，要学到手唯刻苦，无捷径可走。

在那次俄罗斯中华绘画艺术爱好者招待会上，以尤丽娅画室为代表的俄境内13个绘画爱好者俱乐部成为主角。尤其令人欣慰的是，这些绘画爱好者大都与尤丽娅有关系，或是她的学生，或是学生的学生。她对记者表示，中国驻俄使馆能够举行这样的活动，也可以说是对其多年努力传播中国书画艺术的认可。

虽已至知天命之年，但尤丽娅仍然给自己设定了许多目标，比如，她希望将中国画教学推广到俄罗斯高校。她还梦想在中国举办个人画展，并且邀请所有教过她中国画的老师出席，感谢他们在自己学习之路上给予的不倦教诲与无私帮助。

“不过最近期的目标是我还要完成中国画教学主题的副博士论文答辩，这是最现实也是最迫切的，这是帮助我在中国获得更好工作机会的通行证。”尤丽娅说，“我想到中国去工作与创作，因为只有身处中国我才有创作的激情。”

看着尤丽娅坚毅的表情与执着的目光，没有理由怀疑她的目标不能实现。（记者 张晓东）

《 人民日报 》（ 2018年01月30日 22 版）

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