借力一带一路，东盟旅游业谋求“弯道超车”

2018年东盟旅游论坛近日在泰国清迈举行，其间还举行了东盟国家旅游组织会议、东盟旅游部长会议、东盟旅游推介及大型展会等。来自东盟及大湄公河流域各国的旅游部门官员、业界代表以及媒体人士参加系列会议。与会人士认为，东盟各国应加快旅游市场一体化步伐，并加强在旅游业领域和中国“一带一路”建设的对接。

2016年，东盟10国旅游部长在菲律宾首都马尼拉共同发布《东盟旅游战略规划（2016—2025）》，为东盟未来10年旅游市场的一体化绘制了蓝图。最新数据显示，预计2017年东盟国家共接待国际游客1.25亿人次，超出原先目标。

泰国旅游和体育部长威拉萨对记者说，本次论坛根据《规划》通过了2018—2019年工作计划。东盟致力于整合区域旅游资源，将东盟打造成一个独立的整体旅游市场。

本次论坛邀请包括中国在内的5个非东盟国家作为对话伙伴。中国—东盟中心秘书长杨秀萍在发言中表示，旅游是中国—东盟关系的亮点，双方游客互访人次屡创新高，为深化互利合作、促进民心相通发挥了至关重要的作用。中国游客目前已成为东盟旅游主力。其中，中国已成为泰国、越南、印度尼西亚、柬埔寨的最大旅游客源国，成为新加坡的第二大旅游客源国。

泰国旅游和体育部数据显示，2017年赴泰旅游的中国游客量超过980万人次，在外国游客中占比最高，为泰国带来超过5200亿泰铢（约合1047亿元人民币）的收入，同比增长15.78%。2017年前8个月，中国赴菲律宾游客数量达到64.14万人次，占外国游客总数的14.35%。

东盟国家普遍拥有丰富的旅游资源，但这些国家在提升旅游基础设施和服务的过程中还需要资本、技术和理念的支持。东盟国家普遍认为，未来将《规划》落实与“一带一路”建设紧密结合，是实现东盟旅游业“弯道超车”的关键。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才在接受本报记者采访时表示，去年旅游业成为泰国经济发展的亮点。目前，泰国政府正在积极调整相关政策，配合中国提出的“一带一路”倡议，推动本国旅游业稳健发展。中泰两国也可以通过旅游业来加强文化交流，这对深化两国友好关系非常重要。（记者 林 芮）

《 人民日报 》（ 2018年01月30日 03 版）

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