非盟吹响打击贪腐号角

1月28日至29日，非洲联盟第三十届峰会在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴召开。55个非洲国家的领导人以及联合国秘书长、联合国机构代表等出席此次会议。2018年被非盟定义为“非洲反腐年”，反腐败成为本届非盟峰会的核心议题，峰会主题也确定为“赢得反腐败斗争的胜利：一条非洲转型的可持续之路”。非盟希望加大反腐败力度，根除非洲经济社会发展的一大顽疾，为非洲未来发展探寻道路。

民调机构非洲晴雨表的调查显示，非洲贪腐现象严重。58%的受访者认为，非洲腐败问题正愈演愈烈，1/4以上的受访者与公共机构接触时都有行贿发生。严重的贪腐问题给非洲各国经济造成不同程度的影响。联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭在会议期间表示，非洲每年因各种腐败活动损失1480亿美元。

联合国秘书长古特雷斯在非盟峰会上表示，腐败导致诸多问题，如人口和毒品交易、自然资源和野生动植物被掠夺、政府的信任被破坏、和平与安全受到削弱。非盟委员会主席法基表示，日益严重的腐败问题已经对非洲的经济发展、社会融合、政治秩序造成了破坏。

在这一背景下，本届非盟峰会将腐败看做危害非洲经济发展、社会稳定的关键问题，寄望“非洲反腐年”能够成为改变非洲现状的一年。非盟官网也表示，反腐败已经成为非洲的当务之急。

事实上，不少非洲国家早已意识到了腐败问题的严重性，并采取了一些反腐措施。近年来，坦桑尼亚开展了多轮反腐行动，分别清理了2万多名“吃空饷”的公职人员，辞退了1万名伪造学历的公务员。坦政府还禁止公职人员使用公款购买贺年卡等。一些腐败官员也被抓捕。这些反腐措施旨在营造良好的政治和投资环境。尼日利亚开展了“根除腐败”行动，议会还通过了新的反腐败法。

早在2006年，《非盟预防和打击腐败公约》就已生效，但目前仅有30多个成员国批准这一公约。南非安全问题研究所研究员莉斯尔·劳—沃德朗认为，目前非盟没有强有力的机制来确保成员国遵循这些反腐败原则。尼日利亚总统布哈里认为，更多非盟成员国应批准公约，并成立非洲青年反腐会议。

坦桑尼亚外交与东非合作部长奥古斯丁·马希加表示，中国的反腐行动为非洲开展反腐提供了典范。南非独立传媒外事主编香农·易卜拉欣表示，中国的反腐行动令人印象深刻。中国不断加强的反腐败行动为非洲提供了有益借鉴。她表示，中国对腐败的打击力度是其他国家难以相比的，“非洲可以从中国反腐行动中学到宝贵的经验”。

坦桑尼亚专栏作家马夸亚·瓦·库汉加阅读了《习近平谈治国理政》和《摆脱贫困》，对习近平主席在书中阐述的反腐倡廉思想印象深刻，认为这对坦桑尼亚发生的问题非常有针对性。“透过中国领导人的治国理政思想，我们可以看到一个好的政府到底该如何作为，这与坦桑尼亚的反腐理念是相似的。”他说。（记者 李志伟）

《 人民日报 》（ 2018年01月30日 03 版）

(责编：冯粒、常红)