中国领导者在世界舞台上更耀眼（国际论坛）

习近平将会确保13亿多中国人过上更高质量的生活，实现更广范围的富裕

世界正在变化，中共十九大的召开令这种变化更为迅猛。拿破仑两个世纪前认为，中国是一头沉睡的狮子。如今，这头狮子已经醒来。当今世界无论是变化的幅度，抑或方向，都与中国的发展相关。

中国崛起是一个无可回避的现实，正在全球范围内获得前所未有的关注。在印度，哪怕是那些不愿承认这一现实的民族主义者，也正尽一切可能理解这一历史性现象：在杰出领袖习近平的领导下，我们的这个北方邻邦正日益崛起。

习近平所作的十九大报告透露出中国对未来的超级自信。在近3个半小时的报告中，习近平为外界描绘出一幅实现中华民族伟大复兴的中国梦的图景，并提供了切实可行的路径。

习近平是中国的杰出领导人，在其治下，中国已有多项指标超过美国，正在成为世界强国。在绝大多数世界政治观察者眼中，习近平的领导力在主要国家的领导人中非常突出。尤其是在当前的全球化进程中，世界呼唤主要国家领导人的全球视野与担当。

习近平对国际社会的贡献很多。他始终强调，没有和平就没有发展，没有稳定就没有繁荣，并呼吁共同维护和平稳定的国际环境。他经常传递出一种声音，即所有国家无论大小、贫富一律平等，且大国理应肩负起更大的责任。即便日益走近世界舞台中央，中国也将继续扮演一个负责任大国的角色。

这位中国领导人将在世界舞台上更为耀眼，彰显出集权威与睿智于一体的领导魅力。习近平表明中国有责任让全球化变得更加公正与包容，雄心勃勃的“一带一路”倡议具备连接多个大洲及夯实全球经济的潜力。如今，“一带一路”倡议已作为庄严承诺被写入中国共产党党章，意味着中国将以更大的决心、更多的投入，推进这一伟大工程。

习近平的领导智慧还体现在应对更多全球性问题上。他结合中国国情，坚决向环境污染宣战，并坚定推动应对气候变化国际合作。他的人与自然和谐共生的思想与世界范围内获得广泛认同的绿色、可持续发展理念相契合。面向未来，习近平追求一种当代政治领袖很少提及的发展模式——推动建设全球生态文明。

习近平另一大治国使命是向贫穷宣战。尽管中国近几十年来取得引人注目的经济发展成就，但仍有3000万左右贫困人口。中国已宣布，到2020年现行标准下贫困人口全部脱贫。中国党政机构正集全社会之力，革新性使用新技术，全力投入这场宏大的脱贫战役。

邓小平被广泛认为是让中国富起来的领路人，习近平将会确保13亿多中国人过上更高质量的生活，实现更广范围的富裕。（作者为印度孟买观察家基金会主席 苏廷德拉·库尔卡尼）

《 人民日报 》（ 2018年01月30日 03 版）

(责编：冯粒、常红)