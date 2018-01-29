全国首家潮籍公益志愿者专业服务机构在京成立

人民网讯 主题为“潮汇新时代·诚铸新征程”的北京潮商大会暨在京潮人联谊、京潮公益基金奖助学金颁授仪式26日在京举行。大会上，全国首家潮籍公益志愿者专业服务机构——北京潮籍公益志愿者服务中心正式成立。

北京潮商会会长张章笋为中心授牌

北京潮籍公益志愿者服务中心由北京潮商会、北京市京潮公益基金会、北京潮商青委会和星光志愿者协会共同发起成立。中心下设潮籍公益志愿者服务队。目前服务队已有100多名长期志愿者。志愿者来源涵盖公益慈善组织、企事业单位及知名高校等多个领域。

北京潮人海外联谊会常务副会长吴子勇为志愿者服务队授旗

第十一届全国政协副主席黄孟复为北京市京潮公益基金会主席、北京潮籍公益志愿者服务中心荣誉理事长陈才雄授牌

北京潮籍公益志愿者服务中心理事长周建轩表示，本次成立的北京潮籍公益志愿者服务中心及服务队正是贯彻十九大报告中“推进诚信建设和志愿服务制度化，强化社会责任意识、规则意识、奉献意识”精神的重要举措。未来中心将以服务在京潮汕籍人士、帮助京津冀地区非潮汕籍弱势群体和家乡潮汕地区为使命，开创模式创新与志愿服务两翼并举的公益发展新局面。

北京市京潮公益基会副主席兼秘书长、北京潮籍公益志愿者服务中心理事长周建轩在京潮学子恳谈会上讲话

北京潮籍公益志愿者服务中心成立仪式上，与会领导为北京潮籍公益志愿者服务中心执行理事长谢海山，副理事长兼总干事黄焕铿，执委会干事赵思妙、胡俊慧、刘醇宪、莫瀚等颁发了聘书。

与会领导嘉宾为中心执委会成员颁发聘书

星星之火可以燎原。未来，相信会有更多的潮籍爱心人士加入到公益志愿者服务队伍中来，以实际行动积极推动慈善公益事业的发展，以博爱之心践行扬善积德的优良传统，热心服务社会，共建和谐社会，也让我们在爱与被爱中共同构建更为温暖的世界。

北京潮籍公益志愿者服务队部分志愿者合影

(责编：朱欣(实习生)、常红)