生态中国公益影响力慈善盛典在京举行

“2018部长将军、爱心人士新春团拜会暨生态中国公益影响力慈善盛典”26日在京举行。十一届全国政协副主席白立忱，国务院参事、中国网生态中国频道总顾问忽培元等出席典礼；会上，多家企业负责人荣获“生态中国公益影响力人物”奖。

国务院参事、中国网生态中国频道总顾问忽培元说，“为国家建设做出了突出贡献的老部长、老将军们永远是我们学习的榜样。而爱心企业家们在为社会创造了巨大的经济价值的同时，又举起了社会责任大旗，自觉的为社会公益事业做贡献，这种爱国爱民的崇高精神令人赞扬和钦佩。”

生态公益慈善基金秘书长、中国网生态中国频道总监张一帆表示，生态中国创立4年来，在十八大建设美丽中国的指引下，坚持不忘初心，砥砺前行，已经先后走进10多个城市和地区，每到一处都形成一幅美丽中国幸福画卷和一股生态中国文明行动之风。可以说，生态中国的发展离不开各位领导的大力支持，更离不开爱心企业家、慈善家的鼎力支持与爱心奉献。

会上，生态中国首席专家、品牌智造研究院院长郭占斌，生态中国理事会副主席、荣泽农业集团董事长苏国飞，浙江吉尔康鞋业有限公司董事长蔡付弟，康华中金控股集团董事长张碧粉，江苏来富农业集团董事长陶来富，运田良品董事长刘运田，文中酒业集团董事长王纯义，黔域良品总经理丁洋，贵州在线联盟电子商务服务有限公司董事长杨永红等爱心企业家荣获“生态中国公益影响力人物”。

中国网生态中国频道还联合与会嘉宾共同发起“生态中国 绿色地球—小手绢 大公益”环保公益工程和“少年中国梦 爱心1＋1”行动，以及开展城市与贫困地区农村1加1家庭的爱心行动等。

中国网生态中国频道自上线以来，就联合相关单位发起了——“美丽中国梦 生态中国行”大型生态环保主题公益活动；4年来，该活动已经先后走进西安、济南、包头、延安、株洲、渭南等10多个城市。

(责编：朱欣(实习生)、常红)