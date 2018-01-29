美国枪支暴力案2017年激增 共有6万多起1.5万多人丧生

人民网讯 据美国媒体报道,根据一个跟踪枪支暴力事件的非营利团体的数字，2017年美国的枪支暴力事件达到创纪录的高点，总共发生6万多起，导致1万5千多人丧生。

2017年10月1日拉斯维加斯的大屠杀是美国近代历史上由一人制造的最致命的大规模枪击事件。枪手史蒂芬·帕多克从他的酒店房间内向大约2万2千名音乐会观众发动了袭击，导致近60人丧生，数百人受伤。执法部门表示，帕多克与国际恐怖组织没有关联，也没有犯罪记录。

一个多月之后的11月6日，另一名枪手在周日的礼拜活动期间进入德克萨斯州一座乡村教堂，用攻击步枪打死了26人，打伤多人。执法官员表示，这名枪手计划杀死尽可能多的人。还有一起枪击事件发生在阿肯色州小石城7月1日星期六早间的一个音乐会上，导致28人受伤。

2017年6月14日，美国众议院多数党党鞭史蒂夫·斯卡利斯和另外3人在华盛顿郊外的一处棒球训练场地遭遇枪击。这位来自路易斯安那州的共和党籍众议员髋部中枪，情况一度危急。他后来康复，9月份返回国会上班。

美国枪支暴力档案网（Gun Violence Archive）把不包括枪手在内，造成4人以上丧生的枪击事件定义为大规模枪击事件。2017年美国发生的这类枪击事件超过340起。（老任）

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