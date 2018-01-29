第60届格莱美奖揭晓　布鲁诺·马尔斯狂揽七项大奖

新华社纽约１月２８日电（记者高山 杨士龙）第６０届美国格莱美音乐奖颁奖典礼２８日晚在纽约麦迪逊广场花园举行，美国歌手布鲁诺·马尔斯狂揽７项大奖，成为最大赢家。

马尔斯凭借专辑《２４Ｋ Ｍａｇｉｃ》及歌曲《Ｔｈａｔ’ｓ Ｗｈａｔ Ｉ Ｌｉｋｅ》拿下了年度专辑、年度制作和年度歌曲这三个分量最重的大奖。此外他还夺得了最佳Ｒ＆Ｂ歌手、最佳Ｒ＆Ｂ歌曲、最佳Ｒ＆Ｂ专辑和最佳非古典专辑策划等奖项。

美国说唱歌手肯德里克·拉马尔以５项大奖紧随其后。拉马尔包揽了最佳说唱歌曲、最佳说唱表演、最佳说唱专辑和最佳说唱合作四个说唱类奖项，以及最佳音乐录影带奖。

美国歌手克里斯·斯特普尔顿则是乡村音乐类奖项的最大赢家，获得了最佳乡村表演（个人）、最佳乡村歌曲和最佳乡村专辑三项大奖。

英国歌手艾德·希兰在流行类奖项中夺得最佳流行歌手和最佳流行专辑奖。之前获得８项提名的美国歌手Ｊａｙ－Ｚ最终空手而归。

最佳新人奖由１９９６年出生的加拿大女歌手阿莱西娅·卡拉获得。卡拉是长达三个半小时的颁奖典礼中唯一获得重要奖项的女性。美国南加州大学２５日公布的一份调查报告批评美国流行音乐界“缺乏女性声音”，过去６年格莱美奖获提名的女性占比不到１０％。

去年１０月美国好莱坞金牌制片人哈维·温斯坦性侵丑闻被揭露以来，越来越多的美国女性勇敢地打破沉默，以“我也是”为代表的反性骚扰风潮从娱乐圈蔓延至社会各界。许多男女明星佩戴白玫瑰参加了本届格莱美颁奖典礼，以示对反性骚扰运动的支持。

格莱美音乐奖是美国国家录音与科学学会主办的年度大型音乐评奖活动，被认为代表着世界乐坛的最高水平。自１９５９年首届格莱美颁奖典礼以来，该颁奖礼在相当长的时间里轮流在纽约和洛杉矶举办。本届颁奖典礼是２００４以来首次在纽约举行，下届颁奖典礼将重返洛杉矶。

(责编：贾文婷、王欲然)