外交部：中方强烈谴责阿富汗自杀式汽车炸弹袭击事件

人民网北京1月29日电 外交部发言人华春莹29日主持例行记者会，就阿富汗安全局势、中巴关系、中日关系、中印边界问题等答问。

会上，华春莹在评价日方对参与“一带一路”建设表明积极态度的问题时答道：近期，日方包括安倍首相就“一带一路”建设有一些积极表态。此次河野太郎外相也对日方参与“一带一路”建设、探索三方合作表明了积极态度。我们多次说了，中方提出“一带一路”倡议，是希望本着共商共建共享的原则，同各国一道，通过加强基础设施互联互通和彼此发展战略对接，实现共同发展和繁荣。实际上，正如我们已经看到的，共建“一带一路”为相关国家开辟了更加广阔的发展前景。如果日方对参与“一带一路”建设持更加开放和积极的态度，无疑对中国和日本各自发展以及中日关系都具有积极意义。

全文如下：

问：据报道，1月27日，阿富汗首都喀布尔发生自杀式汽车炸弹袭击事件，造成重大人员伤亡。中方对此有何评论？中方机构和人员是否受到影响？

答：中方强烈谴责这一袭击事件，对遇难者表示沉痛哀悼，向受伤人员和遇难者家属表示诚挚慰问。中方反对一切形式的恐怖主义，将坚定支持阿政府和人民为打击恐怖主义、维护国家稳定和人民安全所做的不懈努力。

这次爆炸地点距中国驻阿富汗使馆仅约600米。事发后，我们十分关心中国驻阿使馆和在阿中国公民的安危。所幸的是，使馆馆舍和人员均没有受到影响。中国驻阿使馆第一时间启动应急机制，加强使馆安保，同时迅速联系在阿中国公民和中资机构。截至目前，没有收到任何伤亡报告，中方机构和人员均确认安全。中国外交部和驻阿使馆再次提醒在阿中国公民提高安全防范意识，避免前往人群密集区域，紧急情况下及时报警并与使馆联系。

问：据报道，美国国家安全团队正考虑建议在特朗普总统任期内兴建超高速5G网络，以捍卫美国安全，尤其针对来自中国的网络攻击。中方对此有何评论？

答：中国政府在网络攻击问题上的立场是一贯的、明确的。中国政府坚决禁止并严厉打击各种形式的网络攻击。前不久，“想哭”病毒在全球范围爆发，充分表明网络武器化及其扩散对全球网络安全构成威胁，并可能推升网络空间军备竞赛风险。国际社会应该在相互尊重和信任的基础上，加强对话与合作，携手应对网络空间威胁，共同维护网络空间和平与安全。

问：据报道，巴基斯坦总理阿巴西日前在瑞士出席达沃斯世界经济论坛有关分论坛讨论发言及接受媒体采访时表示，习近平主席提出的“一带一路”倡议有助于提升全球互联互通水平，巴对此完全支持。巴是“一带一路”倡议的重要参与国，已切实感受到倡议为巴经济发展带来的诸多福利。中国在巴基础设施建设项目不仅对巴本国、也将给周边各国带来好处。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。中方已经多次说过，中方提出“一带一路”倡议，主要目的是通过加强国际合作，以基础设施互联互通为重点，对接彼此发展战略，实现优势互补，促进发展和共赢。近5年来，“一带一路”建设进展顺利，也取得了丰硕成果，为相关国家提供了大量就业机会，改善了参与国发展环境，提升了区域合作的空间和潜力，受到有关国家和人民的欢迎。

我们也一直说，共建“一带一路”倡议源于中国，但“一带一路”建设的机会和成果属于世界。我们将通过打造互联互通的物理条件和人文环境，扩大全球有效需求，巩固全球经济复苏的总体态势。

中方愿与各方一道，继续本着共商、共建、共享的原则，扎实推进“一带一路”建设，为促进世界各国的共同发展和繁荣开辟更广阔的前景。

问：印度驻华大使上周接受《环球时报》采访时，称中巴经济走廊对印度来说是一个重大问题，中印双方必须更照顾对方关切。你认为中方会如何解决印方这方面的关切？中方是否愿与印方就此展开更多对话？

答：我们注意到有关报道。关于中巴经济走廊，中方已多次阐明过立场，我在此不再重复。关于中印两国间的分歧，中方愿同印方保持沟通和对话，予以妥善管控，并积极寻求双方都能接受的解决办法，不让有关分歧影响两国关系大局。这是最符合两国利益的。

问：中方如何评价日本外相河野太郎访华成果？日方对参与“一带一路”建设表明了积极态度，中方认为日方将来参与“一带一路”对中方有何意义？

答：有关河野太郎外相访华的报道比较充分了。河野外相访华期间，李克强总理、杨洁篪国务委员分别会见，王毅外长同他举行会谈。双方就中日关系及国际地区问题深入交换意见，就以中日和平友好条约缔结40周年为契机，推动两国关系改善发展达成共识。当前中日关系处于关键阶段，既有积极进展，同时也还面临不少干扰和阻碍。希望日方与中方共同努力，相向而行，推动两国关系尽早回到正常和健康发展的轨道。

近期，日方包括安倍首相就“一带一路”建设有一些积极表态。此次河野太郎外相也对日方参与“一带一路”建设、探索三方合作表明了积极态度。我们多次说了，中方提出“一带一路”倡议，是希望本着共商共建共享的原则，同各国一道，通过加强基础设施互联互通和彼此发展战略对接，实现共同发展和繁荣。实际上，正如我们已经看到的，共建“一带一路”为相关国家开辟了更加广阔的发展前景。如果日方对参与“一带一路”建设持更加开放和积极的态度，无疑对中国和日本各自发展以及中日关系都具有积极意义。

问：印方已表示，这是一个关系到印度领土完整和主权的问题。此前巴基斯坦拒绝讨论这个问题，你认为中方是否会让印巴双方就此坐到谈判桌前？你如何看待这个问题？

答：对于任何两个人之间或两个国家之间出现的分歧，都需要双方显示诚意，采取灵活态度，本着平等和相互尊重的精神，通过对话增进了解和互信，寻求妥善处理和管控分歧的办法。

我们多次说过，中巴经济走廊纯粹是一个经济合作项目，不涉及领土争议问题，也不针对任何第三方。希望印方客观看待这一问题。

问：印度驻华大使接受《环球时报》采访时也谈到边界问题，表示敏感边界点的现状不应有任何改变。显然，他指的是洞朗地区。日前公布的数张卫星图片，其中包括美国公布的，都显示两国在有关边境地区修建大型设施。考虑到印驻华大使称敏感边界点的现状不应有任何改变，你如何看待他的评论？

答：我们注意到，班浩然大使是在回答有关洞朗事件的问题时发表的上述观点。中方已经多次讲过，中印边界锡金段已经由历史界约划定，洞朗地区属于中国，并且一直处于中国的有效管辖之下。中方已明确表示，中方将按照历史界约规定一如既往地在洞朗地区行使主权权利，坚定不移地维护自己的领土主权。中方在洞朗地区的基础设施建设活动，是属于中国主权范围内的事务，完全正当合法、无可非议。

事实上，我们看到过印度媒体多次报道，有的时候甚至是怀着比较兴奋的心情报道，印度又在边境地区修建道路、桥梁或打算增加部署多少兵力。我想强调，通过共同努力，维护好中印边境地区的和平与稳定，这是双方的共识。希望印方理性看待有关问题，与中方共同努力通过现有涉边机制处理好相关问题，为确保中印关系健康稳定发展营造良好气氛。

问：关于印度驻华大使接受采访，他表示中国和印度是合作伙伴，而不是竞争对手，不但应该发展两国政府官方之间的联系，也应该加强公民社会团体之间和民间的往来。中方对此有何回应？

答：我们认为，中印作为亚洲的两大邻国和两个发展中大国，都应把对方看作是自己发展的机遇而不是威胁，这已经是双方领导人达成的重要共识。我们当然愿把印度看成我们的合作伙伴，愿与印方加强各层级和各领域的交流与合作，进一步增进两国人民之间的友好感情，增进彼此之间的互信，从而为双方在各领域的合作奠定更加坚实的民意和社会基础，也为双方更好、更稳妥地处理两国之间存在的分歧创造良好条件。

问：据报道，中国与印度边防部队指挥官在印度共和国日1月26日举行了会晤，这是中印军方地方指挥官在洞朗事件后首次会晤，讨论了一些当地的议题。中方如何看待上述会晤的意义？

答：据我了解，中印边防部队1月26日举行了边防会晤。中方认为，加强边防部队之间的沟通与交往，有利于增进双方的了解和互信，有利于共同维护边境地区的和平与安宁。中方愿与印方一道，继续加强两国边防部队之间的交往与合作，共同维护边境地区和平稳定，为中印关系发展营造良好氛围。

问：英国首相特蕾莎·梅即将访华，此次访华的行程安排是什么？中方对此次访华有何期待？

答：我们上周已经发布了梅首相将访华的消息。刚刚过去的2017年是中英建立大使级外交关系45周年。习近平主席出席二十国集团领导人汉堡峰会期间同梅首相成功会晤,就下阶段中英关系发展达成重要共识。李克强总理同梅首相就中英建立大使级外交关系45周年互致贺信，重申发展两国关系的共同意愿。

梅首相此访是2015年习近平主席对英进行历史性国事访问后，双方首次举行总理年度会晤，也是梅首相就任后首次正式访华，中方非常重视。访问期间，中方领导人将分别同梅首相会见、会谈，就中英关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。梅首相还将赴上海市和湖北省武汉市参观访问。

目前，随着访问日期临近，双方工作层正就此访日程和成果保持密切沟通。我们期待梅首相此访取得丰硕成果，进一步增进中英之间的政治互信，拓展经贸和各领域务实合作，加强在重大国际和地区问题上的沟通与协调。中方愿与英方一道，以梅首相此访为契机，推动中英面向21世纪全球全面战略伙伴关系在新时期取得更大发展。

问：关于梅首相访华，英国是否实现了成为中国在西方最亲密的伙伴这一目标？在梅首相访华期间，中方是否愿意与英方就人权问题进行对话？

答：合作从来都只有更好，没有最好。关于中英是否已经成为最亲密的合作伙伴，我们可以看看梅首相此次访问的情况。中方的意愿非常明确，我们愿同包括英国在内的世界各国发展日益密切、友好的合作关系。

在人权问题上，中方愿同世界各国开展交流与对话，但是这种交流与对话必须建立在平等和相互尊重基础上。世界上没有任何一个国家可以说自己在人权方面是完美的。我们希望通过在平等和相互尊重基础上的交流、对话与合作相互借鉴，共同进步。

问：上周末，日本外相河野太郎访华，双方表示同意采取行动争取尽早实施海空联络机制。机制实施的具体日期是什么时候？中方领导人是否有计划访问日本？

答：中日建立海空联络机制有助于双方增进互信，管控分歧，维护东海和平稳定。此次河野外相访华期间，双方对两国防务部门建立海空联络机制达成原则一致表示欢迎，愿尽早签署实施。

关于中方领导人是否将访问日本或日方很关心的中日韩领导人会晤问题，我们认为，高层之间保持交往无疑有利于增进互信、促进合作。中方同日、韩方就适时举行三国领导人会议保持密切沟通。希望三方共同努力，为会议创造有利条件和良好氛围，确保会议取得积极成果。

问：中国政府对VPN的管控对在华企业的经营造成了干扰，引发对竞争力和商业机密泄漏的担忧。你能否谈一谈未来将如何实施这方面的管控？中国监管者是否会遵守WTO规则及其允许外企与中国企业公平竞争的承诺？

答：你提到的问题非常具体，而且提问的前提带着跟中国对立的情绪，我不想做具体回应。但我想提醒你注意，你可以回想一下刘鹤主任前几天在达沃斯的致辞，再回想一下一年前习近平主席在达沃斯的重要演讲。你应该看到，中方反对各种保护主义，加强知识产权保护，促进公平竞争，放宽金融业市场准入，主动扩大进口，积极推进“一带一路”建设，用实际行动推动各方一起构建开放型世界经济，开展公平公正贸易，用实际行动推动经济全球化进程。

今年是中国改革开放40周年，我们将不断完善社会主义市场经济体制，继续推动全面对外开放，形成全面开放新格局，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，大幅放宽市场准入。相信这将为世界各国同中国进一步开展和深化合作提供广阔空间，也将为世界各国发展提供新的机遇。希望各方客观和公正看待中国在这方面的努力和进步。

(责编：赵睿青(实习生)、杨牧)