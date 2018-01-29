新任中国驻东盟大使黄溪连向东盟秘书长递交任命书

人民网雅加达1月29日电（记者席来旺）1月29日，新任中国驻东盟大使黄溪连在雅加达向东盟秘书长林玉辉正式递交任命书。

黄大使首先转达王毅外长对林玉辉的亲切问候。他表示，去年是东盟成立50周年的“金禧年”，东盟已成为亚洲最具活力和潜力的区域一体化组织。中方对东盟发展进步感到由衷高兴，期待东盟在下一个50年里取得更大成就。中国政府一向高度重视发展与东盟关系，视东盟为周边外交优先方向和共建“一带一路”的重点地区。在双方共同努力下，中国—东盟关系发展势头良好，前景广阔。习近平主席在东盟成立50周年之际向东盟方致贺电，并出席亚太经合组织领导人与东盟领导人对话会，为中国—东盟关系发展指明了方向。李克强总理在去年11月出席第20次中国—东盟领导人会议期间，提出将“2+7合作框架”升级为“3+X合作框架”，并提出一系列合作倡议。中方将一如既往地坚定支持东盟共同体建设，支持东盟在区域合作中的中心地位，支持东盟在国际地区事务中发挥更大作用。

黄大使说，去年10月召开的中共十九大规划了中国今后一段时间的对外政策，明确提出要推动构建新型国际关系和人类命运共同体。今年是中国—东盟建立战略伙伴关系15周年和中国—东盟创新年，双方关系面临新的发展机遇。双方正在抓紧制订“中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景”，对接各自发展战略，打造更高水平的中国—东盟战略伙伴关系。值此中国和东盟携手迈入新时代之际，我很荣幸出任中国驻东盟大使，愿与秘书长阁下及东盟各国同事密切合作，落实好双方领导人达成的共识，推动中国—东盟关系更上一层楼，共同打造更为紧密的中国—东盟命运共同体。

林玉辉秘书长祝贺并欢迎黄溪连大使履新，请黄大使转达对王毅外长的问候。林表示，中国是东盟最重要的对话伙伴之一，也是东盟最大的贸易伙伴。东盟方高度重视中国在维护本地区和平稳定、促进本地区发展与繁荣方面发挥的重要作用，愿与中方共同努力，不断增强政治互信，加强发展战略对接，深化经贸往来及各领域合作，推动东盟—中国战略伙伴关系健康发展，为维护本地区和平、稳定与繁荣做出更大贡献。我本人期待着与大使阁下建立密切联系，东盟秘书处也愿继续加强同中国驻东盟使团的沟通与合作，推动东盟—中国关系取得更大发展。

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