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中企为柬埔寨偏远华文学校捐建“平安上学路”

2018年01月29日16:51  来源：新华网
 

　　新华社柬埔寨斯努１月２９日电（记者毛鹏飞）对柬埔寨桔井省斯努县光华学校校长萧必成来说，２８日是个特殊的日子。一条新修的水泥路当天正式开通，从学校门口沿坡而上一直通到县里的主干道，让他的学生今后有了一条更加安全的上学路。

　　中国驻柬埔寨大使馆商务参赞李岸、中国银行（香港）金边分行行长陈长江、华新水泥柬埔寨公司总经理靖长喜一行，驱车４个多小时从首都金边来到这个位于东部边境省份的中文学校，和师生们一起庆祝这条新的上学路开通。

　　陈长江说，他被光华学校老师们不畏艰苦、甘于奉献的品格和学生们求知若渴的态度深深感动。金边分行和华新水泥共同捐建这条长数百米的水泥路，希望以助学行动践行社会责任，为柬埔寨教育事业、特别是中文教育发展作出应有的贡献。

　　萧必成对记者说，光华学校２０１１年建校，但是一直没有资金去修校门前的路。这是一个坡道，旱季尘土飞扬，雨季泥泞不堪，雨天路滑特别危险。“以前经常有学生摔得一身泥来到学校上学。”

　　１３岁的兴丽丽告诉记者，她骑摩托车上下学，“下雨天骑摩托从坡上下来经常会摔倒，还有同学摔到路旁的排水沟里，非常危险”。

　　萧必成说，学校师生和当地老百姓对这条水泥路盼了很久。如今这条“平安上学路”造福了周边，改善了光华学校的形象，有助于推动中文教育在当地的发展。

　　据了解，中文学校尚未纳入柬埔寨政府教育体系，大部分学校由当地华人社团组织捐资建设。柬埔寨目前共有５０所中文学校，在校学生约５万名。

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)
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