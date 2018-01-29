研究：沉迷电子设备的青少年更不快乐

新华社华盛顿１月２８日 电美国一项新研究显示，长时间使用电子设备的青少年与同龄人相比更不快乐。研究人员建议，应该限制青少年使用电子设备，但不是完全禁用，这有助于他们的身心健康。

美国州立圣迭戈大学等机构研究人员分析了在１９９１年至２０１６年间涉及超过１００万名美国青少年的调查数据，相关调查统计了青少年使用手机、平板电脑和电脑的频率，还询问了他们的人际交往情况以及是否快乐等问题。

研究人员日前在美国《情感》杂志上发表的论文说，对于同一年龄层的青少年，电子设备的普及程度与快乐程度呈负相关。与那些在运动、读报纸杂志和面对面社交互动方面花费更多时间的青少年相比，使用电子设备时间过长的青少年更不快乐。青少年通常用电子设备玩游戏、使用社交媒体、发信息和视频聊天等。

这项研究说，美国青少年的生活满意度、自尊心和快乐程度在２０１２年后大幅下降，而在２０１２年到２０１６年间青少年生活的最大变化是使用电子设备的时间大量增加，导致面对面社交活动和睡眠时间减少。

不过，完全禁止青少年使用电子设备并不会使他们更快乐。每天使用电子设备时间略小于一小时的青少年快乐程度最高，随着使用电子设备时间增加，他们不快乐的程度递增。

领导这项研究的州立圣迭戈大学心理学教授琼·特文格说，应该限制青少年使用电子设备的时间，每天不应超过２小时，同时让他们增加与朋友面对面交流以及体育锻炼等活动，这会有助提高青少年快乐程度。

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)