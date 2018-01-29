人类活动占地太多 动物生息范围狭小

新华社华盛顿１月２８日电 美国《科学》杂志发表的一项新研究说，由于人类活动占据了太多空间——地球陆地表面的５０％至７０％，全球哺乳动物活动和迁移范围大幅缩小，几乎所有地区所有体型的陆生哺乳动物都受到影响。

由德国、美国等多国生物学家合作完成的这项研究说，与那些栖息地尚未被人类踏足的同类相比，栖息地受人类影响的哺乳动物活动和迁移范围大为缩小。从非洲草原的大象到北美大陆的松鼠，几乎所有陆生哺乳动物都未能幸免。

论文作者之一、美国菲尔德自然历史博物馆研究人员布鲁斯·帕特森解释说，生物都需要空间，以便“收集资源，寻找伴侣，发挥它们对生态环境的服务作用”。

“动物的迁移非常重要，在迁移中它们会完成在不同区域间运输养分、传播种子等重要的生态功能，”领导这项研究的德国森肯贝格生物多样性和气候研究中心学者玛莉·塔克说。例如在北美，每年蝙蝠为植物授粉的工作就可以折算成３５亿到５００亿美元价值的劳动，如果哺乳动物迁移减少，会对生态功能产生严重影响。

这个国际团队分析了来自５７个物种的８０３个哺乳动物个体的数据。例如，从２００２年至２００９年，帕特森用电子项圈追踪了生活在肯尼亚察沃国家公园原生态稀树草原中三头狮子的活动情况。定位数据显示，其中一头狮子活动范围达到两个芝加哥市那么大，它在这个范围内觅食、吸引伴侣、驱赶入侵者。

如果栖息地减少或碎片化，动物赖以生存的食物和生活空间就会变得稀少，受影响的动物经常会选择彻底离开原有栖息地。

研究人员因此认为，人类活动导致的动物栖息地减少或碎片化，对陆生哺乳动物产生了严重负面影响。帕特森说，将来的研究应当关注人类活动对周围物种的影响是否存在关键临界点。比如当人类活动超过某些特定的程度，某些动物能获得的资源会变得极其有限，从而可能造成物种灭绝。

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)