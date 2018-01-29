纪念白求恩援华抗战80周年座谈会在京举行

人民网讯 由白求恩精神研究会、白求恩公益基金会、白求恩医科大学北京校友会联合主办的“走进英雄世界 重温英雄梦想——纪念白求恩援华抗战80周年座谈会”于1月27日在京举行。

座谈会上，白求恩医务士官学校、白求恩国际和平医院等单位领导指出，白求恩是在延安精神哺育下成长起来的时代英雄，白求恩精神是我军成长壮大的红色基因。在新的历史时代纪念白求恩，开展向白求恩学习的活动，能够助力全体人民在理想信念、价值理念、道德观念上取得更多共识，更加紧密团结起来。

“纪念白求恩援华抗战80周年座谈会”与会人员合影

13位与会代表分别就白求恩相关史料研究的重大进展、白求恩援华抗战的重大历史贡献、各地白求恩纪念馆的相关成果等做了深入解读。这为2019年举行“纪念白求恩逝世80周年和毛泽东《纪念白求恩》发表80周年活动”奠定良好基础。

白求恩精神研究会会长袁永林在总结讲话中指出，本次座谈会是学习贯彻党的十九大精神，落实健康中国与强军战略的有力举措；是落实“理想信念教育、传承红色基因教育”的实际行动。希望有更多的社会组织和医疗卫生战线同仁积极参加推荐宣扬“白求恩式好医生”活动，在健康中国战略与白求恩精神研究、白求恩影视创作推进、国际交流与合作拓展等方面携手共进，同谱新篇。

(责编：刘茹霞(实习生)、刘洁妍)