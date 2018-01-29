巴西推出中国主题图书品牌“SHU”

北京师范大学出版集团与巴西东进出版社２８日在里约热内卢成立合作选题研发中心，并联袂推出图书品牌“ＳＨＵ”，以促进当地翻译出版中国主题类读物。

“ＳＨＵ”是“书”字的汉语拼音。东进出版社希望在这一品牌下聚焦与中国相关的各类图书互译，以及图书出版项目，包括文学类的中国当代作家系列和社科类的文明交流互鉴系列等。

中国国家新闻出版广电总局副局长、国家版权局专职副局长周慧琳在研发中心成立揭牌仪式上表示，希望巴西出版企业能够参与“经典中国国际出版工程”、“外国人写作中国”等项目，并参加一年一度的北京国际图书博览会，以增进彼此业务交流与合作。

巴西出版商协会主席马科斯·佩雷拉认为，巴中两国的贸易规模已经相当可观，但在人文交流，特别是出版物方面的合作还远远不够，希望能够借助各类出版物更全面地了解中国。

巴西东进出版社是一家以人文、社科类为主的大型学术出版社，擅长领域包括艺术、文学、历史、医疗、经济管理和少儿读物等。

该出版社总经理卡洛斯·巴尔博萨说，第一批关于中国美食、艺术及文学的译著已接近完成，其中美食系列图书将于今年３月出版发行。（记者 赵焱）

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