专访：特雷莎·梅访华有望加速英中两国合作发展势头

英国伦敦国王学院中国研究院院长克里·布朗日前在接受新华社采访时表示，英国“脱欧”后希望与中国加深合作，寻求建立新型伙伴关系，而英国首相特雷莎·梅访华有助于加速两国在投资、金融、人文交流领域的合作发展势头。

特雷莎·梅３１日即将展开她上任以来对中国的首次正式访问。中国研究专家布朗教授认为，“脱欧”是特雷莎·梅出任首相后面临的首要核心问题，她的外交出访基本都集中在欧洲地区，此次正式访华体现出她对中国的重视，寄望为两国关系开创新的局面。

“这是（英国）对一个非常、非常重要合作伙伴的关注，不仅是因为它面临‘脱欧’，更因为它希望构建一个英中两国携手塑造的未来，”布朗说，“特雷莎·梅此访将为英中关系带来更多机遇，有助于保持甚至加速两国在投资、金融、人文交流领域的发展势头。”

谈及英中两国关系前景，布朗认为，英国需要把目光跨越与欧盟和美国的传统伙伴关系，开始视中国为新伙伴。

“显然，我们已经进入一个新的合作时代，这一点毫无疑问。不管这种关系怎么界定，必然与两国过去的关系不同。英中两国关系也会迎来与过去任何时候都不一样的机遇。”布朗说。

对于“脱欧”对英中关系的影响，这位中国专家指出，一方面，英国欢迎更多来自中国的投资、金融合作以及知识技术交流，同时双方在基础设施建设、服务和文化领域的合作也会继续加强。另一方面，“脱欧”的不确定性仍令人担忧，英国应更好地定位自己、明确政策，以便将与华合作的巨大潜力转化为现实。“我们需要让中国看到英国不是一个充满问题的市场，而是一个依然向商业伙伴开放的地方。”

目前，英国是中国在欧盟内第二大贸易伙伴，中国是英国在欧盟外第二大贸易伙伴。２０１７年中英货物贸易额为７９０亿美元，同比增长６．２％。此外，英国是中国在欧盟内的第二大投资目的地。超过５００家中国企业落户英国，投资项目从贸易、金融、电信等传统领域向新能源、高端制造、基础设施、研发中心等新兴领域延伸，截至去年年底，中国累计对英非金融类直接投资额达１９１．４亿美元。

在谈到“一带一路”建设时，布朗表示，这一举措在提升英中两国物流往来、拉动供应方面都有积极影响，尤其是伦敦到义乌的中欧班列实现双向对开，让英国看到与中国合作的巨大潜力。

他预计，“一带一路”建设会带来更多实质性项目，并向世人提供一个思考中国的新思路。（记者 张代蕾 金晶）

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