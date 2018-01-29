以色列总理说将驱逐以境内非法移民

新华社耶路撒冷１月２８日电（记者陈文仙 杜震）以色列总理内塔尼亚胡２８日在例行内阁会议上表示，在以色列的非法移民将被遣送至第三国。
内塔尼亚胡说，只有真正的难民才能留在以色列，以色列“没有义务允许非法移民”继续留在以色列，他们将被遣送至第三国。
上周，内塔尼亚胡在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上会见卢旺达总统卡加梅时表示，按照国际法，以色列只接受寻求庇护的难民。
以色列内政部数据显示，目前以色列境内约有３．８万名非洲移民和寻求庇护者，其中约７２％是厄立特里亚人，２０％是苏丹人，他们绝大多数是在２００６年至２０１２年来以色列的，目前大部分居住在特拉维夫南部地区。
以色列媒体称，这些非法移民可能会被遣送到卢旺达、乌干达等国。部分以色列民众和活动人士指责非法移民的到来导致犯罪率上升，因此游说政府驱逐非法移民。
２０１７年１２月，以色列议会通过一项法律修正案。根根该修正案，拒绝“自愿”离境的非法移民将面临监禁。当地媒体称，该修正案为以色列今年３月起强制驱逐来自厄立特里亚、苏丹等国非法移民创造了条件。
《习近平谈治国理政》为何能在全球圈粉？ 有一本书，被秘鲁总统库琴斯基、印度共产党（马）总书记西塔拉姆?亚秋里等政要摆在案头，也被脸书首席执行官扎克伯格视为必读书目。这本书，坦桑尼亚的执政党和政府高级官员人手一册，越南国家政治出版社为所有司局级干部配送一本。法国前总理让－皮埃尔?拉法兰为它专门作了长篇笔记，柬埔寨以国家名义为它举办专题研讨会，首相洪森还希望获得其电子版，以便在手机上反复阅读…… 这本书，就是《习近平谈治国理政》。 【详细】