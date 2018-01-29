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以色列总理说将驱逐以境内非法移民

2018年01月29日13:08  来源：新华网
 

　　新华社耶路撒冷１月２８日电（记者陈文仙　杜震）以色列总理内塔尼亚胡２８日在例行内阁会议上表示，在以色列的非法移民将被遣送至第三国。

　　内塔尼亚胡说，只有真正的难民才能留在以色列，以色列“没有义务允许非法移民”继续留在以色列，他们将被遣送至第三国。

　　上周，内塔尼亚胡在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上会见卢旺达总统卡加梅时表示，按照国际法，以色列只接受寻求庇护的难民。

　　以色列内政部数据显示，目前以色列境内约有３．８万名非洲移民和寻求庇护者，其中约７２％是厄立特里亚人，２０％是苏丹人，他们绝大多数是在２００６年至２０１２年来以色列的，目前大部分居住在特拉维夫南部地区。

　　以色列媒体称，这些非法移民可能会被遣送到卢旺达、乌干达等国。部分以色列民众和活动人士指责非法移民的到来导致犯罪率上升，因此游说政府驱逐非法移民。

　　２０１７年１２月，以色列议会通过一项法律修正案。根根该修正案，拒绝“自愿”离境的非法移民将面临监禁。当地媒体称，该修正案为以色列今年３月起强制驱逐来自厄立特里亚、苏丹等国非法移民创造了条件。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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