塞纳河洪水将达峰值 大巴黎地区疏散约1500人

新华社巴黎１月２８日电（记者张曼）近日受强降雨天气影响，巴黎塞纳河水位持续升高，２８日达５.８２米。目前大巴黎地区已有近１５００名民众被疏散，１５００户家庭遭遇停电。
据法国主要河流汛情信息中心预测，塞纳河水位将于２８日至２９日夜间达到５.８５至５.９５米的峰值，低于２０１６年６.１米的峰值。
巴黎警察局长米歇尔·德尔皮埃什２８日对媒体说，由于塞纳河下游部分河段将持续高水位，下游区域，尤其是伊夫林省形势严峻。
受塞纳河水位上升影响，目前河道航运停止、临河道路和游乐设施关闭，部分铁路站点关闭。沿河文化机构也纷纷采取应对措施，卢浮宫关闭了一处地势较低的配楼，奥赛博物馆取消了例行的每周四夜场。
除大巴黎地区以外，法国不少地区也面临洪水威胁。２８日，法国有１１个省启动洪水橙色预警机制。气象部门分析，土壤水分饱和地区的强降雨天气是发生洪水的主要原因。去年１２月至今年１月是法国自１９００年以来降雨量最多的３个时段之一。
２０１６年６月，塞纳河发生洪灾，水位峰值达６.１米，大巴黎地区约有１.７５万名居民被疏散，卢浮宫和奥赛博物馆一度闭馆并转移藏品。塞纳河水位曾在１９１０年的洪灾中达到８．６２米。
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