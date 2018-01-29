综述：俄罗斯“集会”索契塑中东

新年刚过不久，俄罗斯开启新一轮外交周期，继续谋求扮演积极调解国际事务的角色。在俄罗斯与中东地区大国土耳其和伊朗的倡议之下，为期两天的叙利亚全国对话大会２９日将在俄南部著名旅游城市索契拉开大幕。

如果说俄总统普京去年年底突然飞抵俄罗斯驻叙利亚赫迈米姆空军基地并高调宣布从叙利亚撤军让外界多少有些意外，那么这次叙利亚全国对话大会的召开似乎可以说是水到渠成。俄罗斯借力推动叙利亚危机的政治解决，继续提升本国中东外交影响力的战略意图进一步凸显。

叙利亚是俄罗斯在中东地区的传统伙伴和坚定盟友，从地缘政治角度看，可称得上是俄罗斯中东战略的一个重要支点。除在苏联解体前后几年曾经历了些许波折之外，几十年来，俄叙两国在政治、经济和军事等各个领域的全面合作和密切联系从未中断。最近几年，俄罗斯不惜冒着与西方对抗甚至爆发军事冲突的风险而力挺叙利亚并非没有缘由。

叙利亚危机爆发以来，美国一直试图颠覆叙利亚民选总统巴沙尔的政权，但从一开始就遭到了俄罗斯方面的坚决反对。俄罗斯接连几次在联合国安理会否决有关制裁叙利亚的决议，否决将叙利亚问题提交国际刑事法院的决议草案。

在叙利亚化学武器危机中，安理会最终根据俄罗斯的“化武换和平”倡议通过了相关决议。这一决议不仅成为叙利亚内战以来安理会首次通过的涉叙决议，而且成功阻止了当时已箭在弦上的美国对叙军事打击行动。

在以美国为主导的国际反恐联盟打击极端组织“伊斯兰国”的行动迟迟不见成效，叙利亚反恐形势“越反越恐”之际，又是俄罗斯在叙利亚政府的邀请下断然出兵直捣“伊斯兰国”，一举取代美国占据了叙利亚反恐战争的制高点。

此后，俄土伊三国去年年初开始运作的阿斯塔纳进程在叙利亚设立冲突降级区，为在联合国框架下开展和谈取得进展积聚了积极势头，创造了良好条件。外界普遍认为，叙利亚各方参与的阿斯塔纳进程比几无进展的叙利亚问题日内瓦和谈效果似乎更加明显。

也就在强势介入叙利亚政治进程的同时，俄罗斯逐渐走出了发端于乌克兰危机的外交困局。乌克兰危机以来特别是克里米亚并入俄罗斯之后，俄罗斯和西方的关系全面恶化，美欧对俄罗斯全方位施压。以叙利亚问题为突破口尤其是通过持续军事打击直至宣布剿灭“伊斯兰国”，俄罗斯客观上逐步确立了自己在解决叙利亚问题中的有利地位。

从果断用兵叙利亚战场到迅速深化与地区大国伊朗和土耳其关系，再到适时发展与美国的传统盟友以色列和沙特阿拉伯的友好往来，俄罗斯正在逐步填补美国在中东地区留下的空白。

据俄罗斯媒体报道，索契对话大会将启动制定叙利亚新宪法的进程。分析人士认为，由于叙利亚内部以及各方国际势力之间矛盾的交织和利益的冲突，叙利亚和平进程的推进自然不会一帆风顺。索契对话大会即使难以取得实质性成果也在情理之中，但大会召开本身已说明俄罗斯再次在中东事务中打下了自己的烙印。（记者 董龙江）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)