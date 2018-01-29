波兰登山客巴基斯坦“杀人峰”遇险 两国联合高空救援

人民网讯 据法新社报道，28日，波兰一组精锐登山队员为救出2名受困于巴基斯坦南加巴背峰的登山客，而进行大胆的高空救援行动。但只有一人成功获救，当地官员当天宣布停止搜救另一名失踪登山客。

报道说，波兰一组登山队员在巴基斯坦军方支援下，27日下午赴有“杀人峰”之称的南加巴背峰（Nanga Parbat）救援法国受困登山客贺沃尔（Elisabeth Revol），但却不见另一名波兰登山客马斯奇维奇（Tomek Mackiewicz）的踪迹。

这次的救援行动由4名登山客组成，巴基斯坦军方用飞机将他们从世界第二高峰K2峰的基地营，载往寻找受困登山客。巴基斯坦登山俱乐部（Alpine Club of Pakistan）发言人海德里（Karar Haideri）28日声明中表示：“登山客为救出贺沃尔而中断K2冬季攻顶，他们将与贺沃尔一同下山。”

与贺沃尔及马斯奇维奇同队的登山客，26日以望远镜发现2人踪迹，当时他们看到贺沃尔试图下山，而马斯奇维奇似遭冻伤而爬行前进。

高8125米的南加巴背峰位于巴基斯坦北部，是世界第9高山峰。30多名试图攻顶的登山客命丧南加巴背峰后，这座山获得“杀人峰”称号，1953年才首度被人成功登顶。（老任）

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