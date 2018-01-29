救护车变身杀人车 阿富汗和平之路有多远？

阿富汗首都喀布尔27日遭遇一起自杀式汽车炸弹袭击，公共卫生部确认至少95人死亡、163人受伤。

阿富汗塔利班组织宣称发动这次袭击。

这是进入2018年以来塔利班第二次袭击喀布尔。一些分析师认定，阿富汗和平与稳定之路漫长：一方面是安全环境恶化使这一南亚国家及其周边局势更不确定，另一方面是塔利班和“伊斯兰国”等极端组织渗透可能使阿富汗再次成为反恐焦点。

【救护车变杀人车】

阿富汗卫生部发言人瓦希德·马伊鲁赫说，袭击当地时间中午大约12时50分发生，地点是喀布尔市中心一条人流相对密集的街区，靠近萨达拉特广场。袭击者驾驶一辆救护车，在现场引爆车内装载的炸弹。

目击者说，现场升起巨大的灰色蘑菇云，大量平民死伤，多幢建筑受损。阿富汗帕杰瓦克通讯社在报道中用“屠杀”一词描述现场惨状。

遇袭地点周围医院床位紧张，医护人员一度不得不在院子里救治伤员。个别医院血库告急，呼吁市民献血。

死伤人数随时可能攀升。一名不愿公开姓名的消息人士28日告诉新华社记者，实际死亡人数升至102人，另有196人受伤，一些人伤势严重。阿富汗官方尚未证实这些数字。

事发地点附近有阿富汗内政部、喀布尔警察局总部、阿富汗高级和平委员会、一座公立医院以及印度使馆等机构，安全部门暂时无法确定袭击的具体目标。

【国际社会谴责】

阿富汗总统阿什拉夫·加尼27日谴责袭击事件。阿富汗首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉呼吁团结一致应对困难，强调当务之急是尽快救治伤员。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯27日通过发言人发表声明，强烈谴责袭击事件严重侵犯人权、侵害国际人道主义法，认为幕后主使必须受到司法追究。

美国、英国、印度、巴基斯坦、伊朗、沙特阿拉伯等国以及北大西洋公约组织、欧洲联盟等机构相继发表类似谴责声明。法国巴黎埃菲尔铁塔27日熄灯，为死难者哀悼。

这是本月塔利班在首都发动的第二起袭击。1月20日，喀布尔洲际酒店遇袭，包括14名外国人在内，至少22人死亡。

一些分析师说，塔利班近来连续在喀布尔发动攻击，意在制造紧张气氛，报复美国对阿富汗政策以及该组织在地面战场所受损失。

新华社记者27日从中国驻阿富汗大使馆获知，没有接获中国公民伤亡报告，在阿中国机构和使馆人员均平安。大使馆当天发布消息，提醒在阿中国公民谨记安全第一，避免近期前往人群密集场所。

【增兵无助和平】

2017年8月，美国唐纳德·特朗普政府宣布，美国将在阿富汗增兵，不会撤军。不久前，美国方面传出消息，将向阿富汗增派大约3000名军人，另外再派1000名军事顾问，增加无人机、装甲车等装备。

针对美方这些动向，一些分析师判断，军事手段无助于实现和平，反而会间接助长极端组织的敌对情绪和报复行为。

阿富汗政治分析师穆罕默德·哈西姆说，美国对阿富汗“新政”是在延续这一国家持续17年的战火，外国军队应该离开阿富汗，因为阿富汗和平之路要由阿富汗人自己完成。

阿富汗比鲁尼大学教授阿卜杜拉·察哈尔·萨瓦里28日接受新华社记者电话采访时说，袭击事件表明阿富汗的安全形势有恶化趋势。

萨瓦里说，塔利班公然挑衅安全部门，证明自己有能力在首都随时发动攻击。“伊斯兰国”、塔利班和“哈卡尼网络”等极端组织长期渗透，恐怖袭击已经逐渐“常态化”。反恐，需要国际合作，否则恐怖主义将进一步威胁阿富汗和整个南亚地区。（代贺 蒋超）（新华社专特稿）

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