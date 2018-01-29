英媒：气候变暖群雄逐鹿北极 中国亮牌入局

人民网讯 据BBC报道，北极控制博弈正酣之际，中国发布北极政策白皮书，阐明"极地 丝绸之路"（"冰上丝绸之路"）的目标和计划，呼吁加强相关国际合作。 中国的北极白皮书说，政府鼓励企业参与北极资源开发利用的国际合作。

报道说，中国国务院1月26日公布的《中国的北极政策》说，中国愿依托北极航道的开发利用，与各方共建"冰上丝绸之路"，参与包括北极航道基础设施建设、商业化利用和常态化运营。

"冰上丝绸之路"可视为"一带一路"倡议在北极圈内的延伸。中国疆域跟南北两极都不搭，近年来把参与南北两极的管理纳入发展战略，在极地议题中力争话语权，提升影响力。

去年5月，中国国家海洋局发布南极政策白皮书，总结阐明在南极科考的情况。北极白皮书则以政策文件形式归纳了中国参与北极事务的基本主张和战略目标。2013年中国成为北极理事会13个正式观察员之一。

舆论普遍认为，中国近年来在北极议题上争取"入局"，主要从两方面切入，一是北极航道，一是资源开发。北极开发比南极更具战略价值、各大国竞争态势也更加激烈。美国地质调查局的统计显示，北极地区石油储量900亿桶，天然气储量1669万亿立方英尺，液态天然气储量为440亿桶，这些油气资源的84%位于离岸地区。北极煤炭储量占全球四分之一，超过1万亿吨，且低硫、洁净、高效；还有大量铜镍钚复合矿，以及金、银、金刚石及铀、铁等战略性矿产。北冰洋渔业资源丰富，从上个世纪60年代开始，北极国家共同参与开发，每年产量约600万吨。（老任）

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