占美“青少年诺奖”决赛选手1/4 华裔为何学霸扎堆？

近日，全美公共科学协会和雷杰纳隆奖宣布2018年最终进入雷杰纳隆科学天才奖决赛的40名入围者名单，根据获奖名单公布的姓氏，其中包括至少12名华裔应届高中毕业生。

雷杰纳隆科学天才奖，是美国历史最悠久，最著名的应届高中毕业生科学竞赛。在2017年晋级决赛的40名选手中，也有11人为华裔。

据统计，以往夺得冠军的选手中，有95%会从事科学研究工作，70%的人会获得博士学位。目前，至少有8位诺贝尔奖获得者在其学生时代曾经获得过这一奖项，故雷杰纳隆科学天才奖也有小诺贝尔奖之称。

南加圣地亚哥峡谷峰学院12年级华裔学生陈心洋入围决赛40人名单，她获选决赛的科学论文有关“包裹细胞膜的纳米装置用于抗药性细菌的抗毒力治疗方法”。

抗生素耐药性细菌影响数百万美国人，出现了更多的超级细菌，问题越来越严重。陈心洋开发的纳米装置具有高效的毒素吸收能力，可以在不使用抗生素的情况下，消除多株抗生素耐药菌。

从华裔少年陈舒扬就其研究项目“流感药物的筛选”与美国前总统奥巴马进行交谈，获奥巴马大加赞赏；到被喻为美国文坛小巨人的华裔神童邹奇奇，10岁时出版20万字文集《飞舞的手指》。越来越多华裔少年在各领域的崭露头角，华裔教育给人们带来的震撼越来越强。

华裔为何多学霸？“骐骥一跃，不能十步”。华裔天才取得卓越的成绩，与他们的天赋有关，也更缺少不了勤学、上进的优良品质。研究人员说，亚裔学生因其所生活的文化氛围，往往被灌输了勤奋比天赋更重要的观念。

同时，华人家长对子女的教育有着独到的一面。这不仅体现在对子女教育方面不吝金钱，也表现在用于督导子女学习的时间最多。华人父母不但重视学习热情，更在意督促子女学习当下社会所需求的知识和学科，也即重视社会应用价值较高的功利性学习。

英媒称，近年来，中国教育其实越来越被盛赞为“优于”西方教育方式。在许多西方中产阶层父母心中，严格的中国教育已经成了神话，他们担心自己的孩子将逐渐缺乏竞争力。

总之，华裔学霸的出现离不开自身孜孜不倦的努力，也和他们成长的家庭背景，以及华人社会历来重视教育的传统观念不可分割。

（新华网：郝斐然 文字参考自人民日报海外版、中国新闻网、中国侨网）

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