满足长期需要？美总统座机花2400万美元升级冰箱

美国总统座机“空军一号”的机载冷藏设备将升级改造，预计费用高达将近2400万美元。

美国有线电视新闻网27日援引美国空军发言人安·斯特凡内克的话报道，军方去年12月与“空军一号”制造商波音公司签合同，替换总统座机上5套冷藏设备中的2套，合同金额为2360万美元。

斯特凡内克解释道，这两套冷藏设备是1990年随同座机一起投入使用的原装货，采用当时的技术，用于“短期贮存”食品。近30年过去，它们的故障次数与日俱增，特别在炎热和潮湿环境中，“已经不能有效满足食品贮存要求”。将安装的新冷藏设备容量将近2立方米，可满足乘客“长期”需要。

斯特凡内克说，由于“空军一号”的特殊性，许多零部件需要获得美国联邦航空局特别审批，冷藏设备升级成本包括设计、制造、环境测试和联邦航空局认证费用。

美国空军去年与波音达成最终协议，采购两架波音747-8型客机并加以改造，将作为新的总统座机，替换现役的两架由747-200B型客机改装的专机。

美国总统特朗普2016年当选后曾约谈波音，批评新“空军一号”价格昂贵，要求降价，否则取消订单。

对于替换两台机载冰箱就要花费将近2400万美元公款，前总统奥巴马政府高官埃里克·舒尔茨在推特上写道：“（要是我们花费这笔费用，）我们可能会被弹劾。”（惠晓霜）【新华社微特稿】

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