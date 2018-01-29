误会已经消除？沙特首富阿勒瓦利德王子获释

在“反腐风暴”被扣押两个多月后，沙特首富阿勒瓦利德·本·塔拉勒王子27日获释回到家中。当天凌晨，他刚刚在豪华“囚室”接受专访。

【获释回家】

路透社等媒体27日以阿勒瓦利德的亲属等为消息源报道，阿勒瓦利德当天获释，已回到家中。

一名沙特政府高官当天晚些时候证实，阿勒瓦利德当地时间11时离开关押他的酒店，返回住所。这名官员拒绝披露阿勒瓦利德王子是否被认定清白，以及当局是否向他收取和解金。

沙特国王萨勒曼去年11月4日颁布命令，宣布成立由王储穆罕默德·本·萨勒曼为主席的最高反腐委员会。之后几天内，包括王子、现任和前任大臣、众多富商在内，200多人被“请进”位于首都利雅得的丽斯卡尔顿酒店，包括有“中东巴菲特”之称的阿勒瓦利德。他面临贿赂、洗钱、敲诈勒索等罪名指控。

一名沙特官员26日说，在“反腐风暴”中被扣的多名涉腐官员、富商与沙特当局达成和解，已经或即将获释。他没有公布和解协议的具体条款。

沙特当局先前说，估计将与大多数嫌疑人达成和解，由此追回1000亿美元左右“贪腐资金”。

【“没受指控、没受折磨”】

获释前数小时，阿勒瓦利德在酒店套房内接受路透社记者采访。这是他被扣押以来首次受访。

阿勒瓦利德否认受到指控，称“几天之内”将无罪获释，名下资产不会受到影响。按照他的说法，他出于对政府的“完全配合”来到酒店，“与政府作一些讨论”，“自证清白”，现在“误会已经消除”。他还称，原本数天前便可离开，但坚持留下，配合政府查清所有细节。

阿勒瓦利德表示，原计划获释后接受采访，但“漫天谣言”让他决定提前受访，以尽早击破谣言。他说，一些媒体称他被转移到一所大型监狱并受到折磨，“这些全部都是谎言”。

在为时半小时的采访中，他带记者参观房间，以证明被扣押期间，他的生活水准没有受到影响。他说，他时常与家人通话；公司下属会来见他；他的饮食、健身习惯也和往常一样，“每天走路、游泳、锻炼、拉伸……还收看新闻”。

阿勒瓦利德拥有沙特王国控股公司，美国《福布斯》杂志估算他的身家约为170亿美元。他表示，沙特政府要求他以60亿美元换取自由的报道“不实”。

阿勒瓦利德表示，恢复自由身后，他仍是沙特王国控股公司老板，名下多处房产产权也不会发生变化。生活“还是老样子，我会外出，会去办公室，会在周末去沙漠。还将继续吃素”。

那名沙特高官告诉路透社，阿勒瓦利德将继续执掌沙特王国控股公司。（郭倩）（新华社专特稿）

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