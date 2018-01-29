美政坛大佬因性丑闻辞职 都是前妻惹的祸？

美国共和党全国委员会财务主席史蒂夫·威恩27日辞职，成为美国政坛又一因性丑闻下台的高官。不过，现年76岁的威恩否认相关指控，称媒体爆料“荒谬至极”，指认前妻为争夺财产策划此事。

【怪罪前妻】

威恩是拉斯韦加斯赌场大亨，是赫赫有名的永利度假村总裁。

美国《华尔街日报》采访150名永利度假村公司前任和现任员工，其中多人指控威恩强迫她们发生性行为。

《华尔街日报》还以一份法庭文件为消息源报道，一名修甲师2005年指控威恩强迫自己与他发生性行为，威恩后来支付对方750万美元和解了事。

报道说，威恩花名在外，令女员工避之不及；她们如果遇到需要单独面见威恩的场合，经常会请假或拉一名同伴。

威恩否认性侵指控，称媒体报道“荒谬可笑”。他将矛头指向前妻伊莱恩，称后者为争夺离婚财产而中伤自己。

伊莱恩的律师詹姆斯·科尔否认当事人煽动媒体报道威恩的性丑闻。

永利度假村公司董事会26日说，已召开会议并设立特别委员会，调查针对威恩的性侵指控。

【总统批准】

威恩27日发表声明，称辞职是为了避免对共和党造成“不必要的干扰”，同时感谢现任共和党籍总统唐纳德·特朗普把共和党的钱袋子交给自己。

共和党全国委员会主席龙纳·罗姆尼·麦克丹尼尔随后证实，已接受威恩辞呈。

威恩2016年资助时任总统候选人特朗普竞选，多次为共和党捐款，被特朗普称作“了不起的朋友”。美国联邦选举委员会数据显示，威恩去年为共和党各项事务捐款超过60万美元。

一名不愿公开姓名的知情人士告诉美联社，特朗普已签署文件 ，批准威恩辞职。

共和党全国委员会定于下周举行会议，选举新的财务主席。路透社援引一名共和党筹款人的话报道，佛罗里达州共和党籍众议员弗朗西斯·鲁尼有望接任。

【丑闻蔓延】

美国好莱坞金牌制片人哈维·温斯坦去年10月曝出性丑闻后，一系列性丑闻陆续曝光，从娱乐界蔓延至政界，包括美国国会。

多名共和党全国委员会成员说，温斯坦是多名民主党人士的主要捐款人，包括参加2016年总统竞选的民主党候选人希拉里·克林顿。

麦克丹尼去年10月在社交媒体上说，如果民主党全国委员会真像他们标榜那样，维护女性权益，“就应该退还温斯坦的脏钱；这不是什么费脑筋的事情”。

一些民主党人士试图拿威恩的性丑闻向共和党施压。民主党全国委员会指认共和党全国委员会对威恩性丑闻一片沉寂。后者尚未表态是否会退还威恩的捐款。（王逸君）（新华社专特稿）

(责编：朱欣(实习生)、常红)