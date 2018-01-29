五世大猩猩的“老祖宗” 60岁大猩猩“维拉”去世

世界上最年长的大猩猩之一“维拉”25日在美国圣迭戈野生动物园去世。按照史密森学会生物保护研究所的数据，大猩猩如果在野外生活，寿命通常为30至40岁，而“维拉”已然60岁高龄。

圣迭戈野生动物园官网说，“维拉”应是1957年出生于刚果民主共和国，由圣迭戈野生动物园抚养长大，成为五世大猩猩的“老祖宗”。路透社27日援引野生动物园哺乳动物区负责人兰迪·里奇斯的话报道：“动物园成员、游客、志愿者和工作人员都将怀念它。”动物园方面未透露“维拉”死因。

大猩猩是现存所有灵长类中体型最大的一种，被国际自然保护联盟列入濒危物种红色名录。

据英国广播公司报道，生活在美国阿肯色州小石城动物园的“特鲁迪”被认为是目前最老的人类圈养大猩猩，年龄为61岁。（黄敏）【新华社微特稿】

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