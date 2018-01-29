人民网>>国际

五世大猩猩的“老祖宗” 60岁大猩猩“维拉”去世

2018年01月29日08:42  来源：新华网
 

　　世界上最年长的大猩猩之一“维拉”25日在美国圣迭戈野生动物园去世。按照史密森学会生物保护研究所的数据，大猩猩如果在野外生活，寿命通常为30至40岁，而“维拉”已然60岁高龄。

　　圣迭戈野生动物园官网说，“维拉”应是1957年出生于刚果民主共和国，由圣迭戈野生动物园抚养长大，成为五世大猩猩的“老祖宗”。路透社27日援引野生动物园哺乳动物区负责人兰迪·里奇斯的话报道：“动物园成员、游客、志愿者和工作人员都将怀念它。”动物园方面未透露“维拉”死因。

　　大猩猩是现存所有灵长类中体型最大的一种，被国际自然保护联盟列入濒危物种红色名录。

　　据英国广播公司报道，生活在美国阿肯色州小石城动物园的“特鲁迪”被认为是目前最老的人类圈养大猩猩，年龄为61岁。（黄敏）【新华社微特稿】

(责编：朱欣(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

习近平送给全人类的一份厚礼 1月23日至26日，世界经济论坛第48届年会在这里举行，中国在全球经济治理中的地位与作用再度成为各方关注的热点，尤其是一年前习近平主席在达沃斯和日内瓦的两场演讲，使“人类命运共同体”的思想在全球范围形成强大感召力。而今年达沃斯论坛的主题“在分化的世界中打造共同命运”，则堪称习近平主席去年演讲主题的延伸和传承。 【详细】

国际|国际观察

锐财经：入世16年与世界分享中国机遇 “2017年，我国‘一带一路’建设进入全面务实合作的新阶段。”商务部新闻发言人高峰这样说道。这一年，首届“一带一路”国际合作高峰论坛成功召开，“一带一路”经贸合作也取得丰硕成果。一大体现是贸易投资合作的继续深化。2017年，我国与“一带一路”沿线国家贸易额7.4万亿元人民币，同比增长17.8%，增速高于全国外贸增速3.6个百分点。我国企业对“一带一路”沿线国家直接投资144亿美元，在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额1443亿美元，同比增长14.5%。 【详细】

国际|国际观察
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved