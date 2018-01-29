宜家创始人坎普拉德去世 享年91岁

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人民网斯德哥尔摩电 世界家具零售巨头宜家1月28日发布公告称，其创始人英格瓦·坎普拉德于27日在其位于瑞典南部斯莫兰的家中去世，享年91岁。

宜家的新闻公告说，坎普拉德是20世纪最伟大的企业家之一。1926年，坎普拉德生于斯莫兰。1943年，年仅17岁的他在父亲资助下成立了宜家公司，出售一些相框之类的小型家居用品，之后又进军家具行业。

20世纪50年代，他创造性地将“平板包装”的概念引入了家具产业，消费者可以购买零部件状态的家具然后自行组装。这大大减少了运输成本，也为顾客带来更多实惠。随着业务的发展，宜家推出了自有品牌和自己风格的家居用品并聘用专业的家具设计师进行贴近生活的设计。

经过70多年的发展，宜家已经从一个瑞典乡镇企业变成了全球最大的家具家居用品零售商，而坎普拉德本人也以400亿美元的身价跻身福布斯富豪榜前十位。虽然富可敌国，坎普拉德本人的生活却非常节俭低调。他最大的爱好就是工作。即使在他退休后，他仍以高级顾问的身份参与企业运营。他最有名的座右铭是“我要做的事情可太多了，没空去见上帝。”（李玫忆）

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