特朗普将发表上任后首份国情咨文 或提中美贸易逆差

【环球时报驻美国特派记者 张朋辉 环球时报特约记者 陈欣】本月30日，美国总统特朗普将在国会发表上任以来首份国情咨文，与历届美国总统相似的是，特朗普预计会主要就美国内政发表意见，但外界猜测他也会趁机提及外交和贸易政策，特别是中美贸易、美国重返跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的可能性等话题。

据美国财经网站CNBC 28日报道，白宫官员透露，国情咨文的主题是“建立一个安全、坚强和自豪的美国”， 包含就业与经济、基础设施建设、移民改革、贸易、国家安全等五大主题。《华盛顿时报》称，去年，在就任总统后一个月，特朗普曾在国会联合会议上发表过讲话，但这样的讲话在总统任职的第一年并不被视为正式的国情咨文。

“美国之音”电台网站28日援引白宫消息称，在经济和就业方面，预计特朗普会着力谈税改，放松政策管制及创造就业。在基建方面，特朗普预计将提到万亿美元的基建方案。至于移民问题，相信特朗普会重提他坚持的移民改革方案以及他称之为保障国家安全的美墨边界墙。在国家安全方面，相信特朗普将会强调重建军事优势，“以实力求和平”，预计还将提及朝鲜核导威胁。

贸易问题是特朗普首份国情咨文的一大看点。CNBC称，上周在出席达沃斯论坛期间，特朗普表示要通过谈判达成“互惠互利”的贸易协定，并暗示美国可能重返TPP。对此，白宫官员表示特朗普不会在国情咨文中明确是否将重返TPP。另外，中国近年来成为美国总统国情咨文绕不过去的关键词，美国前总统奥巴马的最后两次国情咨文中多次提到中国。特朗普本月17日接受路透社采访时表示，他将在国情咨文中加入中美贸易逆差问题。他当时威胁会针对中国“侵犯美国企业知识产权的行为”，讨论“征收巨额罚款”等制裁措施。

英国《卫报》回顾了奥巴马2016年发表的任内最后一份国情咨文。当时，奥巴马对华盛顿愈发尖锐的政治矛盾深表遗憾。特朗普此次或许会以“团结者”的姿态，阐述其上任一年来为美国经济做出的贡献。目前，美国政府是否会再次停摆仍是未知数，根据此前民主党人的计划，仅希望政府开门维持至本月29日，即特朗普发表国情咨文的前一天，以给总统和共和党人施加压力。

美国福克斯新闻网28日称，如果国会中期选举今天举行，共和党可能继续控制众议院，但在参议院的多数席位可能岌岌可危。为了维持共和党在国会的主导权，特朗普必须团结那些把他送上总统宝座的人。为此他必须重新聚焦那些打动支持者的议程，而国情咨文就是起点。

福克斯新闻网认为，首先和最重要的是，特朗普必须提及移民问题，特别是边界墙的问题，这是他的竞选承诺之一。特朗普必须清楚地表明，如果民主党不支持拨款修建边界隔离墙，“追梦人”们就别想拿到美国公民身份。他必须将基建计划摆在优先位置。投资基建就是投资美国劳动阶层，这是特朗普阵营的基本盘。特朗普还应该提醒选民，他已经与小布什—奥巴马时期的美国外交政策划清界限。他的外交政策不是“孤立主义”，也不代表放弃美国责任，而是结束了前任冒险主义的失败外交。

《卫报》称，特朗普上任至今，支持率持续走低，尤其在女性、非洲裔和拉丁裔等群体中的支持率都跌至历届总统上任第一年中的最低水平。白宫官员表示，“国情咨文将明确表明，所有群体都将在总统的这一任期内受益”。

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