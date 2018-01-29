“杀手”藏在天花板上？韩医院大火恐由电路问题引发

韩国警方27日说，庆尚南道密阳市世宗医院前日起火可能是天花板电路问题所致。

26日上午发生的这场大火为韩国10年来死亡人数最多的火灾,已确认37人遇难，超过140人受伤。死者中大部分为老年女性，还有3名医护人员。警方和法医27日初步调查现场。一名法医部门官员说，他们发现天花板上的电路有多处问题，例如短路和接触不良。

“地面上没有烧过的迹象，但很明显有火从顶部向下蔓延的痕迹。”这名官员向媒体介绍说。他说，将取走天花板上所有电线，加以仔细分析，以确定起火的确切原因。

这名官员还说，火可能最先从医护人员的更衣间燃起。他们还初步认定，大部分死者的死因是吸入有毒烟雾。

庆尚南道警方说，这家医院曾改建内部结构，警方将查明改建和安全措施是否合规。

密阳市一家公共体育馆被临时辟为灵堂，大批遇难者亲属和民众前来祭奠。韩国总统文在寅27日也来到灵堂。

死者家属对火灾的发生感到愤怒。一名死者的女儿向来到灵堂的官员喊道：“你们说什么都没用，我可怜的母亲再也回不来了！”

根据当地安全条例，世宗医院的面积没有达到必须安装自动喷水灭火装置和烟雾探测器的标准，因此医院内没有这些装置。

“如果知道这家医院没有这些装置，我绝不会让我母亲来这家医院。你能想象全世界竟然有一家医院会没有自动喷水灭火装置吗？”一名死伤者家属质问道。

文在寅当天视察失火医院后承诺改善加强安全监管力度。“尽管政府反复承诺建设一个安全的国家，这样的灾难仍在重演，让我十分悲痛。”文在寅说。

这是韩国一个多月以来第二起造成重大人员伤亡的火灾。上月21日，忠清北道堤川市一座8层楼健身中心起火，29人丧生。（郭倩）（新华社专特稿）

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