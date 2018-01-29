零下40摄氏度的疯狂 英父子靠再生能源走到南极

英国一对父子完全依靠再生能源完成全程966公里的南极徒步旅行，成为首次靠再生能源徒步探索南极的人。
现年61岁的父亲罗伯特·斯旺和23岁的儿子巴尼在这次57天的旅行中使用美国航天局设计的融冰器和英国一家大型石油企业研制的生物燃料，来饮水、进食和保暖、干燥。他们的雪橇用太阳能驱动。旅行中温度低至零下40摄氏度。
父子俩希望通过这次旅行促进再生能源应用。他们对英国《每日邮报》说：“如果再生能源在南极行得通，在任何地方都可以。”
父子俩近日回到家乡达勒姆郡，受到包括斯旺102岁的母亲在内的亲朋好友迎接。两人说，“最棒的事”是又能冲澡。
斯旺是世界上第一个既到过南极又到过北极的人。他第一次到达南极是在1986年，1989年实现北极之旅。（欧飒）【新华社微特稿】
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