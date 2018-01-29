自家拥有一个湖不是梦 河流穿过的房子见过吗？

依山傍水的建筑不算少，但你见过河流穿过的房子吗？美国佛罗里达州迈阿密就有这么一栋奇特的建筑。

英国《每日邮报》近日报道，这栋房屋分为三部分，一段长约27.5米的河流从中穿过。你可以顺着缓慢的水流从起居室游到餐厅，再游到足有三层楼高的卧室；也可以通过一座座精致的微型小桥去往不同的房间。沿着室内楼梯拾级而上，随时可透过玻璃墙欣赏外边别致风光。

这栋住宅还拥有一个小咸水湖、一个微型瀑布和水流按摩浴缸。起居室内还有一个小图书馆。更令人称奇的是，室内有一间开放式卧室，只有三面墙。

建筑师艾尔弗雷德·布朗宁·帕克1968年设计了这栋自住住宅。当年，他不愿砍倒附近树木盖房，最终成就这一奇特建筑。住宅总面积约1672平方米，去年4月出售，售价205万美元（约合1311.6万元人民币）。（王鑫方）【新华社微特稿】

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