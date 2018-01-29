中国是北极事务的重要利益攸关方（望海楼）

1月26日，国务院新闻办公室发表《中国的北极政策》白皮书，第一次全面准确地阐述了中国如何看待北极的形势与变化、中国与北极的关系、中国的北极政策目标和基本原则、中国参与北极事务的主要政策主张，具有重要意义。白皮书明确了中国作为“北极事务重要利益攸关方”的定位，提出稳步推进北极国际合作的原则与主张，旨在增加中国北极政策的透明度，消除对中国参与北极开发的疑虑，发出中国致力于与国际社会共同维护北极的和平、稳定和可持续发展的积极信息。

随着经济全球化、区域一体化深入发展，北极在战略、经济、科研、环保、航道、资源等方面的价值提升，国际社会对其的关注日益增多。北极问题已超越北极国家间问题和区域问题的范畴，涉及北极域外国家的利益和全人类的共同命运，北极治理迫切需要各利益攸关方的参与和贡献。中国作为联合国安理会常任理事国和一系列涉北极国际条约的缔约国，作为世界贸易大国和能源消费大国，对北极跨区域和全球性事务肩负重要责任。国际社会希望更多了解中国在北极事务上的立场，而中国已逐步形成北极各具体领域的立场主张和通常做法，具备总结提炼北极政策主张的基本条件。白皮书此时出台顺理成章。

中国参与北极事务由来已久，与北极的跨区域和全球性问题息息相关。白皮书指出，中国在地缘上是“近北极国家”，是陆上最接近北极圈的国家之一。北极的自然状况及其变化对中国的气候系统和生态环境有着直接的影响，关系到中国在农业、林业、渔业、海洋等领域的经济利益。早在1925年中国就加入了《斯匹次卑尔根群岛条约》，开始参与北极事务。自上世纪90年代以来，中国在北极事务广度、深度的参与方面均提速，已成为北极活动大国。2004年，中国建成“中国北极黄河站”。截至2017年年底，中国在北极地区已成功开展了8次北冰洋科学考察和14个年度的黄河站站基科学考察。经过多年努力，中国在北极地区逐步建立起海洋、冰雪、大气、生物、地质等多学科观测体系。如今中国的北极活动重点是北极科研、北极保护和北极合作，已拓展至全球治理、区域合作、多边和双边机制等，涵盖科学研究、生态环境、气候变化、经济开发和人文交流等北极事务的众多领域。全球变暖使北极航道有望成为国际贸易的重要运输干线，中国企业开始积极探索北极航道的商业利用。

中国是北极事务的积极参与者、建设者和贡献者。白皮书确定了“认识北极、保护北极、利用北极和参与治理北极”政策目标，提出了“尊重、合作、共赢、可持续”基本原则，并阐释了五项具体的政策主张，是指导中国参与北极事务的纲领性文件。展望未来，中国将加强与国际社会合作，抓住北极发展的历史性机遇，积极应对北极变化带来的挑战，推动“一带一路”倡议涉北极合作，共建“冰上丝绸之路”，推动构建人类命运共同体，为北极的和平稳定和可持续发展贡献智慧与力量。（ 阮宗泽）

（作者为中国国际问题研究院常务副院长、研究员）

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