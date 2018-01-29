这本书，全世界都在学习

2017年9月2日，前来厦门采访金砖国家领导人厦门会晤的中外记者，在新闻中心选取不同语言版本的《习近平谈治国理政》等书籍。

本报记者 史家民摄

有一本书，被秘鲁总统库琴斯基、印度共产党（马）总书记西塔拉姆·亚秋里等政要摆在案头，也被脸书首席执行官扎克伯格视为必读书目。这本书，坦桑尼亚的执政党和政府高级官员人手一册，越南国家政治出版社为所有司局级干部配送一本。法国前总理让－皮埃尔·拉法兰为它专门作了长篇笔记，柬埔寨以国家名义为它举办专题研讨会，首相洪森还希望获得其电子版，以便在手机上反复阅读……

这本书，就是《习近平谈治国理政》。其第一卷和第二卷在海外持续热销，从政要、学者，到普通民众，在全球范围内“圈粉”无数，成为一部“现象级”著作。

认识中国的一扇窗口

《习近平谈治国理政》集中反映了习近平新时代中国特色社会主义思想的发展脉络和主要内容，生动记录了以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民在新时代坚持和发展中国特色社会主义的伟大实践，充分体现了中国共产党为推动构建人类命运共同体、促进人类和平与发展崇高事业贡献的中国智慧和中国方案，成为当今世界最具影响力的领导人著作之一。

这本书何以风靡全球，让全世界都在学习？美国前国务卿基辛格一语道破天机：“它为了解一位领袖、一个国家和一个几千年的文明打开了一扇清晰而深刻的窗口。”

德国前总理施密特认为，通过《习近平谈治国理政》一书，外国读者可以了解中国领导层遵循什么样的哲学，中国发展方向依据何种战略方针。“它有助于外国读者客观、历史、多角度地观察中国，从而更好地了解中国，更全面地认识中国。”施密特说。

“大家都认为，这本书为世界各国政党和政治组织了解中国共产党的执政理念提供了一个生动、易懂的方式。”新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年表示，通过《习近平谈治国理政》这本书，各国政党可以更深入地了解习近平新时代中国特色社会主义思想，感受中国推动构建人类命运共同体、携手建设美好世界的中国智慧和中国方案。

全球范围“圈粉”无数

除了各国政要和学者，在普通民众中间，《习近平谈治国理政》也刮起一阵阵学习旋风。无论是厄瓜多尔的基多国际书展、伊朗的德黑兰国际书展还是在纽约举办的美国书展，都有不少当地读者专门到中国图书展台购买《习近平谈治国理政》一书。

一位泰国民众在抢先购得一本《习近平谈治国理政》泰文版后，通过社交网络发布了一条信息，结果立即收到4位朋友请她代购此书。

美国威斯康星州麦迪逊市居民马克·哈赛贝克在上海旅游时，购买了一本英文版《习近平谈治国理政》。在一口气读完后，他在亚马逊网站的电子书销售平台留言：如果你认为这个人口大国不容忽视，你应该读读这本书。

“从字里行间我感受到习近平主席简明坦诚、风趣幽默的论述风格，但更重要的是看到了一个努力为人民创造幸福生活的高尚的人。这正是当今世界需要的领导人。”他说。

连接“中国梦”和“世界梦”

时任斯里兰卡外国劳务局主席维克勒马索里揭示了《习近平谈治国理政》在全球取得巨大影响力的深刻逻辑：“这本书阐释了‘中国梦’和‘世界梦’的关系，使我们更好地了解了中国人民追求睦邻友好和世界大同的理想。”

当今世界，经济持续低迷，局部冲突此起彼伏，“逆全球化”思潮开始抬头……大变局的时代需要思想光芒的指引，迷惘的世界把目光投向东方。正是在这一背景下，《习近平谈治国理政》抓住了当前人类社会主要矛盾的“牛鼻子”，提出“构建人类命运共同体”等重要理念，展现出中共执政理念对全世界的深刻启示和强大感召。

正如著名社会学家马丁·阿尔布劳所言：“本书不仅仅是关于治国理政，更重要的是，它代表了一整套的可以用于建立持久秩序的思想体系。世界需要思想体系，以灵活应对各国和世界面临的挑战。”

(责编：白宇)