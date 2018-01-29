中国转型科技超级大国速度惊人（海外声音）

图为科大讯飞（首届）全球1024开发者节展示区内，参观者在和智能语音机器人进行互动体验。
美国国家科学基金会和国家科学委员会刚刚发表了两年一次的《科学与工程指标》（美国技术现状大部头文件），其中包含了研究与发展、创新与工程的事实与数据。然而，报告的主要结论却涉及另一个国家：中国已经（或即将）成为科技超级大国。
文章认为，中国取得的实际进步速度令人惊叹。2015年，中国的研发开支已位居世界第二，占世界近2万亿美元总量的21%，仅次于美国的26%。2000年至2015年，中国的研发开支以年均18%的速度增长，是美国4%的速度的4倍以上。中国研发团队发表的技术论文急剧增加，在工程研究方面独占鳌头。
报告指出，现在中国正在进军高端领域，“比如超级计算机和较小的喷气客机”。美国国家科学基金会主席弗朗斯·科多瓦说：“我们置身全球知识竞赛。我们今天或许是创新领先者，但其他国家正在迅速赶上。”
——美国《华盛顿邮报》网站1月21日报道
习近平送给全人类的一份厚礼 1月23日至26日，世界经济论坛第48届年会在这里举行，中国在全球经济治理中的地位与作用再度成为各方关注的热点，尤其是一年前习近平主席在达沃斯和日内瓦的两场演讲，使“人类命运共同体”的思想在全球范围形成强大感召力。而今年达沃斯论坛的主题“在分化的世界中打造共同命运”，则堪称习近平主席去年演讲主题的延伸和传承。 【详细】