中国转型科技超级大国速度惊人（海外声音）

图为科大讯飞（首届）全球1024开发者节展示区内，参观者在和智能语音机器人进行互动体验。

新华社记者 郭 晨摄

美国国家科学基金会和国家科学委员会刚刚发表了两年一次的《科学与工程指标》（美国技术现状大部头文件），其中包含了研究与发展、创新与工程的事实与数据。然而，报告的主要结论却涉及另一个国家：中国已经（或即将）成为科技超级大国。

文章认为，中国取得的实际进步速度令人惊叹。2015年，中国的研发开支已位居世界第二，占世界近2万亿美元总量的21%，仅次于美国的26%。2000年至2015年，中国的研发开支以年均18%的速度增长，是美国4%的速度的4倍以上。中国研发团队发表的技术论文急剧增加，在工程研究方面独占鳌头。

报告指出，现在中国正在进军高端领域，“比如超级计算机和较小的喷气客机”。美国国家科学基金会主席弗朗斯·科多瓦说：“我们置身全球知识竞赛。我们今天或许是创新领先者，但其他国家正在迅速赶上。”

——美国《华盛顿邮报》网站1月21日报道

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