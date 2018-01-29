中国基因编辑技术或超越美国（海外声音）

图为中国柯顿实验室技术人员对癌症患者血液进行提取操作。

来源：美国《华尔街日报》网站

中国无疑是第一个将新颖基因编辑技术（Crispr）用于人体试验的国家。中国医学实验室利用基因编辑工具，通过删除一段干扰免疫系统抗癌能力的基因，从而改进抗病细胞，然后将这些细胞注回到患者体内，希望重新编程的DNA能消灭癌症。

相比之下，中国以外的首例基因编辑技术人体试验还没开始。

美国国家医学图书馆数据库中记录了中国基因编辑技术的9次试验，至少有86名中国患者接受了基因编辑。中国正力争使国内一些产业走上国际舞台，基因编辑更是被列入中国2016年制定的五年规划目标，很多新颖基因编辑技术试验正是在此召唤后纷纷出现的。

美国宾夕法尼亚大学基因编辑技术研究团队的首席科学家卡尔·朱恩说，在基因编辑技术的医疗技术以及应用方面，中国可能超过美国，美国可能失去在生物医药领域的领先位置。

——美国《华尔街日报》网站1月23日报道

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