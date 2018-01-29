中拉关系开启新时代（专家解读）

图为日前，在巴西热图利奥瓦加斯，一名工人在因特卡威制卡厂内工作。这家工厂的控股公司是一家来自中国的民营企业。

新华社记者 李 明摄

新闻背景

据西班牙埃菲社报道，1月22日，拉共体33个国家和中国外交部长以及代表团团长在智利圣地亚哥出席了中国—拉美和加勒比国家共同体论坛（中拉论坛）第二届部长级会议，重申多边主义和自由贸易承诺，反对保护主义。

路透社称，此次中拉论坛，中国邀请拉美以及加勒比国家参与“一带一路”建设，共同深化双方在政治、经济等领域的合作。彭博社报道称，拉美发展需要中国战略，中国是拉美最大的贷款人和投资者。

美国《华盛顿邮报》称，拉美已经成为中国海外投资的第二大目的地。拉美地区不但要保持开放，还要进一步促进该地区与中国的贸易一体化。中国的资本“比较有耐心”，这种更耐心的战略有助于拉美发展，避免经济周期波动影响。据拉美社报道，中拉论坛是在新的政治条件下加强拉共体的团结，这对于中国非常重要。

2018年1月19日至22日，受世人瞩目的中拉论坛第二届部长级会议在智利首都圣地亚哥圆满落下帷幕，这是中拉论坛首次在拉美地区举行，也是中共十九大之后中国特色大国外交面向拉美和加勒比地区的重要实践，同时也是中拉关系在新时代的承前启后、继往开来的开篇之作。

中共十八大以来，中拉关系实现了前所未有的跨越式发展，取得了一系列丰硕成果：一、中拉双方政府高层互访频繁，加强和深化了中拉之间的政治互信，为中拉各领域合作奠定了坚实基础；二、中拉在经贸方面合作持续扩大，利益融合更为紧密；三、中拉人文交流丰富多彩，中拉友好日益深入人心，合作内涵不断扩展，中国“拉美热”和拉美“中国热”持续升温；四、中拉整体合作取得突破。2014年7月，中拉论坛正式成立，为中拉关系深入发展搭建了新平台，标志着中拉整体合作从构想变为现实，历史上第一次形成涵盖中国同拉美和加勒比地区所有国家的合作平台，中拉关系由此进入了双边合作与整体合作并行发展的新阶段，同时也实现了中国同发展中国家整体合作机制的全覆盖。

同时，值得关注的是，在中拉关系深化发展的进程中，中国国家主席习近平2013年出访中亚和东南亚国家期间，提出“一带一路”倡议，得到包括拉美在内的国际社会高度关注和支持。2017年5月，阿根廷和智利总统出席了在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。11月，巴拿马又与中国签署了“一带一路”建设备忘录，显示出拉美国家对“一带一路”倡议的浓厚兴趣，也反映出“一带一路”在拉美地区散发出无穷的感召力和影响力。

在上述背景下召开的中拉论坛第二届部长级会议恰逢其时。本次会议通过了《圣地亚哥宣言》、《中国与拉美和加勒比国家合作（优先领域）共同行动计划（2019-2021）》（简称共同行动计划）和《“一带一路”特别声明》三份文件。从三份文件的内容看，本次论坛是对2015年1月8日至9日在北京举行的中拉论坛首届部长级会议的继承和发扬。相较而言，本次论坛新意迭出，主要体现在：一、当今复杂多变的国际形势下，本次论坛蕴含着中拉携手共建新型国际关系和共同打造中拉命运共同体的深刻含义。二、“一带一路”成为中拉合作的新引领。中拉签署的共同行动计划中明确提出在“一带一路”框架下深化中拉合作的新思路和新理念，并强调在这一框架下建设陆洋一体大联通、培育开放互利的大市场、打造自主先进的大产业、抓住创新增长的大机遇和开展平等互信的大交流五个重点合作领域。

总体而言，本次论坛推动了中拉整体合作迈上新台阶，进一步开拓了中拉合作新空间，不仅为应对当前国际环境提供了符合中拉双方利益的解决方案，也符合中拉双方的发展需要，为中拉发展战略对接和合作换档升级，实现共建、共享，同时也为中国和拉美人民怀有的百年“中国梦”和“拉美梦”，打造携手共建中拉命运共同体开拓了新局面。

展望未来，中拉合作将在“一带一路”的引领下，实现更高水平的战略对接。随着硬支撑和软助力的建设，中拉关系在新时代扬帆远航将得到更大发展，并为南南合作树立新的典范。

（郝 源采访整理）

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