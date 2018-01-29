西班牙电费高疑为电企操纵

西班牙市场与竞争力委员会近日发布一份电力企业经济与财政分析报告，认为电力价格存在人为操纵，并对多家电力企业提起诉讼。报告指出，2013年至2016年间包括西班牙三大电力巨头在内的多家电力企业利润率大幅上涨，电费也以每年10%的涨幅不断攀升。

与欧洲其他国家相比，西班牙的消费水平相对较低，例如水费为全欧洲第二便宜，但电费却出奇的高，且上涨幅度远远高于欧洲平均水平。根据欧盟统计局的数据，2017年第二季度，西班牙电费税前价格在欧盟国家中排名最高，平均每度电需0.2欧元。同时，西班牙还是近年来电费上涨幅度最大的欧盟国家。

西班牙电费分为两部分，除了实际消耗电量外，还需上交能源部规定的每日固定基础费，也就是说，即便当日没有用电也需要按天计算基础费。而电费单价则受发电方式、大宗商品市场走向以及电力供应商等因素影响。不断上涨的高额电费一直是西班牙民众和媒体最关心的话题之一，网络上有关怎么用电最省钱的文章层出不穷。该国政府透露，约有450万西班牙人因难以负担过高的电费而面临断电风险。

根据西班牙市场与竞争力委员会的报告，2016年，西各大电力企业的净利润率在10%至15%左右，较2013年有大幅上涨。西班牙《公众报》刊文分析认为，政府称电费因干旱雨少、风力不够等不利条件不得不上涨，但电力企业却并未受影响反而效益更好，其中必有蹊跷。文章称，电力公司对发电成本的估算实际上是良心问题，因为政府不会对企业呈交的价格数据进行任何审核。

据西班牙能源部估算，2017年西班牙消费者平均支付电费835欧元，较2016年增加10%，旱情是导致电费上涨的主要原因。西班牙《数字经济报》评论称，虽然旱情使当年水力发电量占比下降7%，但不足以造成电价上涨10%的影响。“电价标准始终根据最贵的发电能源来定价，并不考虑各能源所占的发电量比例，这种失衡暴露了监管问题。”电力专家豪尔赫·莫拉莱斯表示，电力资源事实上被几大巨头垄断，所谓的公平市场其实并不存在，因此更体现了监管的重要性。

市场与竞争力委员会敦促政府加强管理、修改定价机制、调整对电力企业的财政补贴率、出台有利于降低电费的惠民政策等，但西班牙政府尚未对此给予回应。《公众报》认为，长期以来能源部对电力企业互相勾结操纵电价毫无作为，对政府的举措并不抱信心。电力企业一贯是西班牙政客的最佳后路，许多政客离开政坛后，会在电力企业高薪挂职担任顾问。

（本报马德里1月28日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月29日 22 版）

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